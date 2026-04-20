Βάσει στατιστικής και εικόνας, ο δεύτερος γύρος είναι εμφανέστατα καλύτερος για τον Ρόνι Χαρέλ ο οποίος έχει διπλασιάσει τα νούμερά του.

Ο Άρης δεν έχει εστιάσει στον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς αλλά το οικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθεί καθώς επίσης και η αύξηση του ποιοτικού επιπέδου του ρόστερ της ερχόμενης σεζόν ήταν από τα βασικά αντικείμενα συζήτησης στην πρόσφατη συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση. Η αλήθεια είναι ότι ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ έχει εντάξει στα κριτήρια των αποφάσεών του και τον τρόπο ολοκλήρωσης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. «Τσεκάρει» συμπεριφορές, σχηματίζονται στο μυαλό του οι αγωνιστικές προσωπικότητες του συνόλου των παικτών και δεν έχει καταλήξει σε οριστικές κρίσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις δεν άφησε τον χρόνο να τρέξει όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Αμίν Νούα. Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά την ενσωμάτωση του Γάλλου φόργουορντ στην ομάδα ένιωσε τη βεβαιότητα ότι το αγωνιστικό προφίλ του 28χρονου παίκτη ταιριάζει απόλυτα σ’ αυτό που θέλει να δημιουργήσει, γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου φρόντισε για την επέκταση του συμβολαίου και για τις επόμενες σεζόν.

Στο τελευταίο διάστημα, ο παίκτης που άλλαξε τη χρονιά του και δεν αποκλείεται να αλλάξει και το μέλλον του είναι ο Ρόνι Χαρέλ. Είναι σαφές ότι οι αριθμοί δεν αποτελούν το βασικό κριτήριο στην περίπτωση του Αμερικανού φόργουορντ καθώς πρόκειται για τον βασικότερο εργάτη στον τρόπο που αμύνεται ο Άρης αλλά και τον μοναδικό παίκτη ο οποίος – στη διάρκεια της χρονιάς – χρησιμοποιήθηκε (στην άμυνα) για να σταματήσει από point guard έως και power forward. Λόγω κορμοστασιάς, αντανακλαστικών και αθλητικότητας ο ρόλος του διέφερε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με τον Χαρέλ στο παρκέ, ο Άρης παρουσιάζει καλύτερη αμυντική συμπεριφορά.

Στον πρώτο γύρο της GBL Basket League, ο βασικός προβληματισμός για τον Αμερικανό αφορούσε το χαμηλό επίπεδο επίδρασής του στην επιθετική λειτουργία του συνόλου. Προφανώς αυτό είχε να κάνει και με τη δράση των γκαρντ. Ο δε αριθμός των προσπαθειών του ήταν περιορισμένος σε σχέση με τους τελευταίους επτά αγώνες. Χαμηλό ήταν και το ποσοστό ευστοχίας του και ειδικά στα σουτ από μακρινή απόσταση. Στα τελευταία επτά παιχνίδια ο Χαρέλ έχει κατά μέσο όρο 12 πόντους, 6.7 ριμπάουντ, τρεις ασίστ με 40.5% στο τρίποντο και 58.5% στα σουτ εντός παιδιάς. Κυρίως όμως είναι πιο ενεργός στην επιθετική δράση της ομάδας του.

Το συμβόλαιο του Άρη με τον Ρόνι Χαρέλ περιλαμβάνει option εξόδου από αυτό και στις δύο πλευρές. Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί, πλέον όμως οι «κίτρινοι» σκέφτονται την ενεργοποίησή του βάσει της αγωνιστικής μεταμόρφωσης του παίκτη και με φόντο τον στόχο της διάθεσης τουλάχιστον επτά ξένων στο Eurocup της επόμενης χρονιάς.