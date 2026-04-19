Μιλουτίνοφ: «Tιμή και χαρά να είμαι ο κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για τηνίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη, αλλά και το γεγονός πως αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague νωρίτερα μέσα στην εβδομά, στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση στο παλμαρέ του, καθώς σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ στο ματς κόντρα στον Άρη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για τη νίκη της ομάδας του, το βραβείο του κορυφαίου ριμπάουντερ, αλλά και την πίεση που... δεν νιώθει ενόψει των Playoffs.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για την αναμέτρηση:

«Το πιο σημαντικό ήταν πως πήραμε τη νίκη. Δεν ξεκινήσαμε την αναμέτρηση όπως θα θέλαμε, ήμασταν πολύ αργοί και ο Άρης Betsson είναι μια ικανή ομάδα, έχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και ήθραν εδώ χωρίς καμία “πίεση” να πάρουν τη νίκη, επομένως ήταν πολύ καλοί στο ξεκίνημα. Ευτυχώς βελτιώσαμε την εικόνα μας, σίγουρα δεν ήταν η καλύτερή μας εμφάνιση, αλλά σημασία έχει πως πήραμε τη νίκη και συνεχίζουμε».

Για το επίτευγμά του ως πρώτος ριμπάουντερ της EuroLeague:

«Τα ριμπάουντς είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα στο μπάσκετ, μου αρέσει πολύ να παίρνω ριμπάουντ. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι στην πρώτη θέση και για εμένα προσωπικά είναι μια μικρή ικανοποίηση γιατί τώρα έρχονται τα πιο σημαντικά παιχνίδια».

Για τo αν νιώθει πίεση για τα επόμεα παιχνίδια της EuroLeague:

«Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν νιώθω κάποια πίεση, ξέρω πως υπάρχουν προσδοκίες αλλά για αυτό δουλεύουμε όλο το χρόνο, χάνουμε χρόνο από τις οικογένειες μας και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες κρίσιμες αναμετρήσεις. Δεν νιώθω κάποια πίεση».