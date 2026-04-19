Το Μαρούσι υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Πανιώνιο, μετά την ήττα του «Ιστορικού» από την ΑΕΚ, και πλέον οι δύο ομάδες ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος γνώρισε την ήττα από την ΑΕΚ στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» και υποχώρησε στο 6-17 της κατάταξης, ενώ απομένει μία αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η regular season του πρωταθλήματος.

Πλέον, ο «Ιστορικός» έχει το ίδιο ρεκόρ με το Μαρούσι, ωστόσο βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αφού η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου υπερτερεί στη μεταξύ τους ισοβαθμία, δεδομένο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη για την παραμονή στη Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη Θεσσαλονίκη για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Συγκεκριμένα, το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, ενώ ο Πανιώνιος δοκιμάζεται στο Αλεξάνδρειο απέναντι στον Άρη.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Απριλίου στις 18:15.

Τα σενάρια παραμονής

Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL

Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ

Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη

Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL

Αν νικήσει τον Άρη και ηττηθεί το Μαρούσι

Αν νικήσει τον Άρη και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα

Τα δύο άλλα σενάρια

Παράλληλα υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό.

Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας

Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός

Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (25/4, 18:15)