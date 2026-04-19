Ολυμπιακός: Η 12άδα για το ματς με τον Άρη, εκτός ο Γουόρντ
Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ θα κοντραριστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη. Δείτε την 12άδα των «ερυθρολεύκων».
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη στο ΣΕΦ (13:00, LIVE από το Gazzetta) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αφήνει εκτός 12άδας τον Τάισον Γουόρντ.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός τον Αμερικανό γκαρντ για λόγω ξεκούρασης. Εκτός είναι και ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
- Τόμας Γουόκαπ,
- Μόντε Μόρις
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Όμηρος Νετζήπογλου,
- Κώστας Παπανικολάου
- Σάσα Βεζένκοβ,
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.