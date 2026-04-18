Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει μεταμορφωθεί και από... κομπάρσος, είναι πλέον ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού, διανύοντας μια θρυλική για τον ίδιο σεζόν.

Βλέποντας κανείς την φετινή σεζόν του Ολυμπιακού, πέραν του MVP και πρώτου σκόρερ Βεζένκοβ, αλλά και του άρχοντα των ριμπάουντ Μιλουτίνοφ, υπάρχει ένας ακόμη παίκτης που έλαμψε στη κανονική διάρκεια, δείχνοντας πως ανήκει στην ελίτ. Ο λόγος ΦΥΣΙΚΑ για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η περσινή σεζόν δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο ίδιος ο Ντόρσεϊ, αλλά ούτε και ο Ολυμπιακός. Με τον ίδιο να αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά προσωπικά προβλήματα, η προσοχή του δεν ήταν 100% στο μπάσκετ και έτσι έχασε την θέση του στο ροτέισιον. Μέχρι να έρθουν οι τελικοί, στους οποίους ο διεθνής γκαρντ διέπρεψε.

Με 15.3 πόντους στους τρεις τελικούς που ο Ολυμπιακός επικράτησε, έθεσε τις βάσεις για να αλλάξει η ιστορία του. Και μαζί, η ιστορία του Ολυμπιακού, που βρήκε εκ των έσω έναν σκόρερ που δημιουργεί με χαρακτηριστική ευκολία τα δικά του σουτ.

Στην Εθνική έλαμψε ξανά με 12.8 πόντους ανά αγώνα και πλέον το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ο Ντόρσεϊ δεν ανήκει στην άκρη του πάγκου, αλλά στο παρκέ. Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας το έλαβε, δίνοντάς του την ευκαιρία να γίνει ξανά βασικός, με τον Τάιλερ να μην την αφήνει να πάει ανεκμετάλλευτη.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε εξηγήσει με λίγες λέξεις το τι σημαίνει για τον ίδιο αυτή η στιγμή. «Την περασμένη σεζόν δεν ήμουν ούτε στη δωδεκάδα. Δεν ήμουν στο ρόστερ. Είναι οι καταστάσεις. Από μόνη της η φετινή σεζόν είναι ένα κίνητρο. Ήταν μία ξεχωριστή στιγμή, μία ξεχωριστή ευκαιρία. Το περίμενα πολλά χρόνια και το άρπαξα»

Δεν έχασε ΚΑΝΕΝΑ παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της EuroLeague, όντας βασικός σε 37 από τα 38 παιχνίδια που έδωσε. Και σε αυτά έβγαλε τον πραγματικό Τάιλερ στην επιφάνεια.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 17 πόντους κατά μέσο όρο, με 53% στο δίποντο, 40% στο τρίποντο, 80% στις βολές, 2.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ, 0.7 κλεψίματα και 15 βαθμούς στο PIR.

Όλα τα παραπάνω, φαντάζουν ακόμη πιο εντυπωσιακά, εάν σκεφτούμε πως πέρσι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μέτρησε 3.3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και μόλις 2 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Σε όλα αυτά αυτά, μην ξεχνάμε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έσπασε το ρεκόρ καριέρας του με τους 37 που έβαλε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και πως κατέκτησε την κορυφή στα τρίποντα, ευστοχώντας σε 103 τρίποντα (όσα και ο Σιλβέν Φρανσίσκο).

Για τους λάτρεις των αριθμών, η χρονιά που σχολιάζουμε εδώ και αρκετές γραμμές, είναι η καλύτερη στην καριέρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος ποτέ άλλοτε δεν μετρούσε τέτοιους μέσους όρους.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι… σεληνιασμένος την φετινή σεζόν και η πρωτιά του Ολυμπιακού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δική του αγωνιστική εκτόξευση, ενώ το πιο σημαντικό από όλα είναι η σταθερότητα την οποία επέδειξε, καθώς μόνο σε δύο ματς ήταν μονοψήφιος.

Η μεταμόρφωσή του, λοιπόν, έφερε σε σημαντικό βαθμό τον Ολυμπιακό εδώ που είναι. Μένει να δούμε εάν είναι και αρκετή για να στείλει την ομάδα του Πειραιά στη Γη της Επαγγελίας και στην κατάκτηση του μεγάλου στόχου, του τροπαίου της EuroLeague.



