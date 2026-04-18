Λούκιτς: «Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις γιατί συνέβη αυτό»
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ηρακλή με 76-72 στο «Ιβανώφειο» τον Ζόραν Λούκιτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην ήττα της ομάδας του και στην κακή αγωνιστική εικόνα στο τρίτο δεκάλεπτο.
Επίσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ΠΑΟΚ, λέγοντας πως άξιζε τη νίκη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:
«Σβήσαμε στην τρίτη περίοδο. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις σε οποιονδήποτε γιατί συνέβη αυτό. Στο τέλος ήρθαμε κοντά, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα έχει παίκτες EuroLeague και άξιζε να κερδίσει».
