Δείτε τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Αμαρουσίου επί του Κολοσσού.

Το Μαρούσι έκανε το... καθήκον του απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου κερδίζοντας με 108-93 και έμεινε «ζωντανό» για την παραμονή στην κατηγορία, κάτι που θα εξαρτηθεί και από τα υπόλοιπα ματς.

Τζόρνταν Γουόκερ (23π., 8ασ.), Τζακόρι Γουίλιαμς (17π., 11ριμπ.) και Κάμερον Ρεινολντς (19π., 5ριμπ.), έκαναν την διαφορά για το Μαρούσι.