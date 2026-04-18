Ηρακλής και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο «Ιβανώφειο», με οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο να βρίσκονται στο γήπεδο για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα οι Ισπανοί ήταν στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους στη ρεβάνς κόντρα στην ΑΕΚ και βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν τον Ηρακλή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Σημειώνεται πως οι οπαδοί του «γηραιού» διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο εδώ και πολλά χρόνια, με τους Ισπανούς να έχουν υψώσει ένα κόκκινο πανό στο «πέταλο» των φίλων του Ηρακλή.