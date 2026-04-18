Το Μαρούσι φιλοξενεί τον Κολοσσό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να δίνουν το «παρών» στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Παναγιώτης Καλαίτζάκης βρίσκεται συχνά στο γήπεδο του Αμαρουσίου, καθώς υποστηρίζει τον αδελφό του που αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων.

Το «παρών» στην αναμέτρηση έχει δώσει επίσης και ο Νίκος Οικοκόμου, καθώς και ο Γιάννης Αθηναίου.