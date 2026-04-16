Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε ανάρτηση με αφορμή τις αποκαλύψεις του δικηγόρου, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Ο διακεκριμένος νομικός προχώρησε σε αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, σε συνέντευξη Τύπου εκπροσωπώντας την ομάδα του Αμαρουσίου.

Λίγο αργότερα ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «ανέβασε» φωτογραφία του Ηλία Παπαθεοδώρου γράφοντας χαρακτηριστικά στη σχετική του ανάρτηση.

«Ότι έχω σε αυτόν τον κόσμο είναι οι… μπάλες μου και ο λόγος μου. Και δεν τα παρατάω για κανέναν»