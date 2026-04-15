Ο Πάτρικ Μπέβερλι πανηγύρισε με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ τη νίκη επί του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη και ο Πάτρικ Μπέβερλι το χάρηκε με την ψυχή του.

Ο 37χρονος Αμερικανός τι κι αν έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα του NBA. Στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έβγαλε τρομερό πάθος, ζούσε κάθε φάση έντονα και στο τέλος του ματς έδειξε το σήμα πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Η λήξη τον βρήκε να έχει τη μπάλα στα χέρια του. Την πέταξε στην εξέδρα και έπειτα έτρεξε στη γωνία των οργανωμένων και «βούτηξε» ανάμεσά τους για να πανηγυρίσει.

