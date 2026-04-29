Παπαπέτρου και Hoopfellas συμφωνούν: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να σηκώσει την κούπα στο Μπιλμπάο! (vid)
Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης, στο τέλος του Gazz Floor της Τρίτης αφού ζήτησε προγνωστικά για το Μπιλμπάο-ΠΑΟΚ... έκοψε τον Νίκο Παπαδογιάννης, ο οποίος στη συνέχεια επικαλέστηκε «δικαίωμα σιωπής».
Ο Hoopfellas εξήγησε τους λόγους που ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει και να πάρει την κούπα, με τον Αντώνη Καλκαβούρα να προβλέπει «νίκη του ΠΑΟΚ».
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αφού τόνισε δεν έχει δει πολύ τη Μπιλμπάο και εκείνος στάθηκε στο ότι το... feeling είναι με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 2.08.57:
