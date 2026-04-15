Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθώς επικράτησε του Άρη στην «PAOK Sports Arena» με 88-77.

Ο «δικέφαλος» επικράτησε των «κιτρίνων» στο κλειστό της Πυλαίας και έκανε το... 2/2 φέτος απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του.

Ο Ταϊρί με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Πάτρικ Μπέβερλι.

Με αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ έβαλε... φρένο στον Άρη ενώ παράλληλα αγκάλιασε και την είσοδο στην τετράδα της κανονικής περιόδου.