ΠΑΟΚ - Άρης: Τα highlights της νίκης του «δικεφάλου» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης καθώς επικράτησε του Άρη στην «PAOK Sports Arena» με 88-77.
Ο «δικέφαλος» επικράτησε των «κιτρίνων» στο κλειστό της Πυλαίας και έκανε το... 2/2 φέτος απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του.
Ο Ταϊρί με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Κλίβελαντ Μέλβιν και Πάτρικ Μπέβερλι.
Με αυτή τη νίκη ο ΠΑΟΚ έβαλε... φρένο στον Άρη ενώ παράλληλα αγκάλιασε και την είσοδο στην τετράδα της κανονικής περιόδου.
Δείτε τα highlights από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
