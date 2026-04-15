Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ–Άρης σε εξ αναβολής αναμέτρηση για τη Stoiximan GBL

ΠΑΟΚ-Άρης: Πού θα δείτε την εξ αναβολής αναμέτρηση για τη Stoiximan GBL
Η 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται το απόγευμα της Τετάρτης (15/4, 18:00, LIVE από το Gazzetta) στο PAOK Sports Arena, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη.
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου, αλλά αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, με αφορμή τη δολοφονία 20χρονου οπαδού της ομάδας (12/3) στην Καλαμαριά.
Ο ΠΑΟΚ φιγουράρει στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-7, ενώ οι «κίτρινοι» βρίσκονται στην έκτη θέση με ρεκόρ 13-7.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 22-0
- Παναθηναϊκός 18-5
- ΑΕΚ 15-7
- ΠΑΟΚ 14-7
- Περιστέρι 13-9
- Άρης 13-7
- Μύκονος 8-14
- Ηρακλής 8-14
- Κολοσσός 7-15
- Προμηθέας 7-14
- Καρδίτσα 6-16
- Πανιώνιος 6-16
- Μαρούσι 5-17
