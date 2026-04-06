O Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τα πεπραγμένα της 24ης αγωνιστικής, επιχειρεί να ξεδιαλύνει τις μάχες στα τρία ανοιχτά μέτωπα του πρωταθλήματος και έχει υστερόγραφα για την απάντηση Μπαρτζώκα σχετικά με το επεισόδιο που είχε με τον Ντόρσεϊ.

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα σε όλους! Δεν έχετε παράπονο, φέτος το πρωτάθλημα είχε τις περισσότερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών! Από τις μίνιμουμ δύο απόρσμενες ήττες του Παναθηναϊκού (κόντρα σε Κολοσσό εντός και Ηρακλή εκτός) και την αποστομωτική πορεία του Περιστερίου, έως την ολική επαναφορά του – μέχρι τον Γενάρη – «πεσμένου» Πανιωνίου και σχεδόν 3μηνο αήττητο του Άρη!

Το μόνο που μένει – σαν «κερασάκι στην τούρτα» της αναβαθμισμένης ελληνικής λίγκας – είναι ένα ενδεχόμενο στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την ΑΕΚ στην “Sunel Arena”, έτσι ώστε να μην υπάρχει αήττητη ομάδα στην τελική κατάταξη της κανονικής περιόδου.

Ούτως ή άλλως, αν συμβεί, δεν θα έχει την παραμικρή βαθμολογική επίπτωση, από την άποψη ότι οι «ερυθρόλευκοι» καπάρωσαν την πρωτιά με το διπλό της προηγούμενης εβδομάδας στο “T-Center”.

Από την 2η θέση και κάτω, όμως, γίνεται κανονικός χαμός, με τέσσερις ομάδες (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Άρης) να ερρίζουν για τις δύο εναπομείνασες θέσεις της πρώτης 4άδας κι άλλες τέσσερις (Μύκονος, Ηρακλής, Κολοσσός και Προμηθέας να μάχονται για τις δυο τελευταίες που οδηγούν στα playoffs.

Όσον αφορά στην μάχη της «ουράς» και την αποφυγή της τελευταίας θέσης που οδηγεί στην Elite League; Μπορεί το Μαρούσι να έχει το δυσκολότερο έργο, ωστόσο, καμία από τις τέσσερις προπορευόμενες ομάδες (Κολοσσός, Προμηθέας, Καρδίτσα και Πανιώνιος) δεν θα αισθανθούν άνετα αν δεν πετύχουν την 8η και την 7η νίκη τους αντίστοιχα.

Ας τα δούμε όλα, όμως, πιο αναλυτικά, αρχίζοντας – όπως πάντα – από βαθμολογική σειρά.

Ολυμπιακός: 34 ασίστ, 19 τρίποντα και 12η «κατοστάρα»!

Στο Φάληρο, οι «ερυθρόλευκοι» παρατάχθηκαν με 11 παίκτες, αλλά στην ουσία με 9 (δεν έπαιξαν καθόλου ο Βεζένκοβ και ο Γουόκαπ) και χρειάστηκαν λίγο χρόνο και φυσικά τα τις φωνές του Γιώργου Μπαρτζώκα για να πατήσουν το κουμπί της έντασης και της ενέργειας, ώστε να επιβάλλουν την κυριαρχία τους.

Η Μύκονος είχε κίνητρο, μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με +7, δίνοντας με το καλησπέρα στους γηπεδούχους να καταλάβουν, ότι πρέπει να «ιδρώσουν» για να ξεμπερδέψουν μαζί της. Οι 47 πόντοι που πέτυχαν οι νεοφώτιστοι (Κινγκ 24π., 5ρ., 3ασ. & 3κλ. με 3/5 τριπ.) στο πρώτο μέρος και το ισόπαλο σκορ μέχρι το 16ο λεπτό, «μιλούν» από μόνοι τους για την εικόνα του αγώνα στο πρώτο μέρος.

Ο Ολυμπιακός, όμως, που είχε επιστρέψει ξημερώματα Σαββάτου (04/04) από την Γαλλία και έπρεπε να κρατήσει δυνάμεις για το αυριανό (07/04, 21.15) πολύ σημαντικό ματς με την Ρεάλ, αρχισε σταδιακά να βγάζει σκληράδα από τα μέσα της 2ης περιόδου και σιγά-σιγά επέβαλε τον ρυθμό του, φτάνοντας εύκολα στην 12η «κατοστάρα» (109-83) στο πρωτάθλημα.

Πρόσωπο του ματς, ο MVP της αγωνιστικής, Όμηρος Νετζήπογλου (27π., 4ρ. & 3ας. με 5/6 διπ. & 5/6 τριπ. σε 22’) που έπιασε για πολλοστή φορά την ευκαιρία για μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, αποδεικνύοντας ότι πέραν της σκληρής δουλειάς που «ξοδεύει» κάθε μέρα στην προπόνηση, διακρίνεται και απο εξαιρετική νοοτροπία.

Κατά τα άλλα, οι Πειραιώτες (Νιλικινά 19π. & 3ασ. με 5/7 τριπ.) κυκλοφόρησαν σεμιναριακά την μπάλα (34 ασίστ) και τα πάμπολλα spot up τρίποντα που βρήκαν εξηγούν το εντυπωσιακό 54,3% (με 19/35 προσπάθειες), που αποτελεί την 2η καλύτερη επίδοσή τους στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου παρουσίασε καλή εικόνα, αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες που είχε να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο (14-8 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό) και πλέον επικεντρώνει την προσοχή της στο τελευταίο (προγραμματισμένο) εντός έδρας της σεζόν με το Περιστέρι, με στόχο την νίκη που θα την διατηρήσει στο κόλπο των playoffs.

Υγ.1: Αν ο Μπαρτζώκας θεωρείται – από αρκετό κόσμο και κάποιες φορές όχι αδίκως – υπερβολικός για τις «τραβηγμένες» αντιδράσεις του στην διάρκεια των αγώνων, η ακομπλεξάριστη αποδοχή του να σχολιάσει το μίνι επεισόδιο με τον Ντόρσεϊ στην Λιόν, λέει πολλά για την ικανότητά του να απομονώνει αμεσα και να μην κρατάει απωθημένα για το κάθε συμβάν που χαλάει την ατμόσφαιρα και βλεπει το φως της δημοσιότητας.

Υγ.2: Αυτό το προσόν είναι πολύ σημαντικό για τον χαρακτήρα του εκάστοτε προπονητή που εργάζεται στο υψηλότερο επίπεδο και η διαχείριση 15-20 προσωπικοτήτων με μεγάλο εγωισμό, βρίσκεται στα καθημερινά του καθήκοντα.

Παναθηναϊκός: «Αγγαρεία» με το μυαλό στην Βαρκελώνη!

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», ο Παναθηναϊκός «έντυσε» μόλις 9 παίκτες (ο Όσμαν ξεκουράστηκε, οι Ναν και Λεσόρ ήταν τιμωρημένοι και οι Γκραντ, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος είναι τραυματίες), αλλά το «ξεμπούκωμα» των παικτών με μικρή συμμετοχή στην Euroleague (Μήτογλου 21π. & 9ρ. & Γκριγκόνις 16π. & 6ασ.), αλλά και η κάκιστη κατάσταση του Προμηθέα, έδωσαν από πολύ νωρίς στο παιχνίδι την εικόνα… φιλικού!

Οι «πράσινοι» δεν βρήκαν την παραμικρή αντίσταση μέσα στην ρακέτα (54-30 οι πόντοι μέσα στο «ζωγραφιστό) και εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τις 17 χαμένες μπάλες των Πατρινών (25-6 οι πόντοι από λάθη) και ουσιαστικά ούτε ανταγωνιστική προπόνηση δεν μπόρεσαν να κάνουν ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην Ισπανία. Το επιμέρους 6-34 των φιλοξενούμενων από το 7ο έως το 22ο λεπτό, εκτόξευσε την διαφορά στο +44 (20-64), οπότε το τελικό 63-96 μάλλον κολακεύει τους γηπεδούχους, που πέτυχαν 27 πόντους στην 4η περίοδο που η ομάδα του Εργκίν Άταμαν φυσιολογικά κατέβασε ρυθμούς.

Το ζητούμενο για τον «επτάστερο», πλέον, είναι η συμμετοχή του Τζέριαν Γκραντ στα ματς με Μπαρτσελόνα και Βαλένθια (με αυτόν στο παρκέ, ανασταλτικά, είναι άλλη ομάδα), στα οποία θέλει μίνιμουμ μία νίκη για να μην κατρακυλήσει στις θέσεις 9-10 και να μην κινδυνεύσει ακόμη και με αποκλεισμό από τα playoffs της Euroleague.

Μέσα στις τέσσερις γραμμές, ο Προμηθέας είναι μακράν η χειρότερη ομάδα της λίγκας στο 2026 (έχει 10 ήττες σε 11 αγώνες πρωταθλήματος με μέσο παθητικό 95,9 πόντων ανά παιχνίδι), αλλά έχει το ελαφρυντικό ότι στο μεσοδιάστημα έχασε τους τρεις πιο σημαντικούς παίκτες (ΜακΚάλουμ, Γκρέι και Χάμοντς), πάνω στους οποίους «χτίστηκε» η ομάδα από τον Γιώργο Λιμνιάτη (είχε ρεκόρ 3-5 όταν απομακρύνθηκε).

Οι δύο τελευταίοι (ο πρώτος αποτελεί παρελθόν) θα είναι στο 100% μετά το Πάσχα, όταν οι «πορτοκαλί» θα παίξουν όλη την χρονιά σε δύο παιχνίδια (με Καρδίτσα εκτός και με Ηρακλή εντός).

Με δύο νίκες μπορούν να μπουν στα playoffs, με μία εξασφαλίζουν την παραμονή τους και με καμία, μπορεί ακόμη και να υποβιβαστεί (ανάλογα με το μέγεθος της διαφοράς στην Θεσσαλία για την τριπλή ισοβαθμία και σίγουρα αν ισοβαθμήσουν μόνο με το Μαρούσι).

ΠΑΟΚ: Το παρ’ ολίγον πάθημα να του γίνει μάθημα στην Ισπανία!

Στο κλειστό της Πυλαίας, η Καρδίτσα έβαλε δύσκολα στον «δικέφαλο του Βορρά», που χωρίς τον Μπέβερλι (ξεκουράστηκε ενόψει Μούρθια) δεν είχε αμυντική σπίθα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και οι διψήφιες διαφορές με τις οποίες ξέφυγαν οι φιλοξενούμενοι (+15 στο 9’ και +12 στο 27’), έδωσαν στο παιχνίδι μία αναπάντεχη αίσθηση του κατεπείγοντος!

Παρά τα πολλά χαμένα ριμπάουντ και τους 20 πόντους που δέχτηκαν συνολικά από δεύτερες επιθέσεις, οι παίκτες του Παντελή Μπούτσκου (Ντίμσα 23π. με 6/10 τριπ. & Μέλβιν 19π. & 5ρ. με 3/5 τριπ.) ανταποκρίθηκαν στην δοκιμασία που τους έβαλαν οι Θεσσαλοί και στο τελευταίο δεκάλεπτο, έβγαλαν την απαιτούμενη σκληράδα στην άμυνα και κατά ένα τρόπο πέτυχαν μία «διπλή» νίκη (93-90).

Πρώτον, γιατι έκαναν το 3/3 και αποσπάστηκαν από την ΑΕΚ και διατήρησαν την απόσταση ασφαλείας από Περιστέρι και Άρη και δεύτερον γιατί από πλευράς ρυθμού και πίεσης, η μορφή του αγώνα αποτέλεσε ιδανικό τεστ προετοιμασίας για τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν στον επαναληπτικό ημιτελικό της Τετάρτης (08/04, 21.30), με φόντο την πρόκριση στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες που έχουν ολοκληρωθεί οι ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου φαίνεται ότι έχει ανακτήσει την φρεσκάδα και αυτό φάνηκε από το πόσο ανταγωνιστική ήταν στην Θεσσαλονίκη καθώς και από τον τρόπ με τον οποίο έκλεισε το ματς με τον Πανιώνιο.

Βάσει εικόνας, μοιάζει το φαβορί για την μάχη που ακολουθεί με τον Προμηθέα, στην οποία θα κριθεί εν πολλοίς το αν στην τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Ρόδο αδιάφορη ή όχι…

Περιστέρι: Τα 17 λάθη παραπέμπουν σε επαγγελματική νίκη, αλλά το 7/7 δεν περνάει απαρατήρητο!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» τον Κολοσσό σε έναν τομέα που δεν είναι αδύναμος και παίρνοντας 44 πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό», δημιούργησαν από νωρίς τις προϋποθέσεις για να κάμψουν την αντίστασή του και να φτάσουν στις 7 σερί νίκες, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στο θαύμα της 4άδας.

Ωστόσο, οι 17 χαμένες μπάλες που αποτελούν τεράστιο νούμερο για τους παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου (είχαν μ.ο. 11,5 και είναι τρίτοι στην σχετική λίστα, πίσω από τους δύο «αιώνιους»), επέτρεψαν στους Νησιώτες να αξιοποιήσουν την επιθετική τους ποιότητα και να τους απειλήσουν σοβαρά με την πρώτη εντός έδρας ήττα στο 2026.

Η τετράδα Νίκολς, Καρδένας, Βαν Τούμπεργκεν και Χάρις, όμως, σκόραραν το 70% των πόντων της ομάδας τους και έτσι το Περιστέρι έμεινε ζωντανό στο κυνήγι της 4ης θέσης, που θα έρθει με διπλό στην Μύκονο και νίκη με +6 επί του Άρη εντός, στο ματς που έχει αναβληθεί δύο φορές για την 15η αγωνιστική.

Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη (Ραντλ 18π., 2ασ. & 2κλ. με 3/6 τριπ.) επέστρεψε στο ματς χάρη στην εντυπωσιακή κυριαρχία της στα επιθετικά ριμπάουντ (18-6 οι πόντοι από δεύτερη ευκαιρία) και στην αξιοποίηση των λαθών του Περιστερίου (18-12 οι πόντοι από τις χαμένες μπάλες) και στο τέλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει την είσοδο στην 8άδα.

Παρ' όλα αυτά, οι «θαλασσί» κρατούν την τύχη στα χέρια τους και με δύο νίκες στις ισάριθμες εναπομείνασες αγωνιστικές (παίζουν με Μαρούσι εκτός και με Καρδίτσα εντός), θα παίξουν σίγουρα στα playoffs.

Άρης: Οι 3 μήνες αήττητης πορείας και οι 3 αγώνες της κρίσης!

Στο “Nick Galis Hall”, ο «αυτοκράτωρ» επικράτησε (82-78) της «βασίλισσας» σε όλες τις μικρές λεπτομέρειες εκτός από τα ριμπάουντ και παίζοντας μπασκετικό ξύλο και σουτάροντας καλύτερα από μακριά, πέτυχε τον βασικό στόχο της νίκης, χωρίς όμως να υπερκαλύψει το -6 του 1ου γύρου, που θα του έδινε πλεονέκτημα στο πιθανό σενάριο της ισοβαθμίας.

Ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (27π., 5ρ. & 5ασ. με 4/6 τριπ. σε 32’) έκανε άνω κάτω την άμυνα της «Ένωσης», που δεν βρήκε λύσεις στο κάθετο παιχνίδι του, αλλά και στον «οίστρο» που βρήκε από μακριά, ενώ ταυτόχρονα οι «κιτρινόμαυροι» κράτησαν για 4η φορά (στα 5 τελευταία ματς) τον αντίπαλό τους κάτω από τους 80 πόντους, χάρη στο αποδεδειγμένα πολύ πιο αποτελεσματικό σχήμα (ανασταλτικά) της αρχικής πεντάδας χωρίς τον Μπράις Τζόουνς.

Για να μπει στην 4άδα, η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς χρειάζεται μίνιμουμ 3 νίκες στα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια και παράλληλα δύο ήττες, είτε του ΠΑΟΚ είτε της ΑΕΚ.

Χωρίς τον τραυματία Γκρέι, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έχασε μεγάλο ποσοστό της δυναμης πυρός που της δίνει το two-way παιχνίδι του Αμερικανού power-forward και η μέτρια απόδοση των Νάναλι και Μπράουν (είχαν μαζί 26π. με 6/13 σουτ), δεν μπόρεσε να στηρίξει την προσπάθεια που κατέβαλε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ (19π. & 6ασ.).

Τηρουμένων των αναλογιών, πάντως, οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ευχαριστημένοι που χτύπησαν το ματς μέχρι τέλους, ανατρέποντας μία διαφορά 14 πόντων στην τελευταία περίοδο.

Πανιώνιος: «Κεφαλαιοποίησε» το πιο ορθολογικό (24ασ./7λ.) παιχνίδι της σεζόν!

Στο κλειστό της Γλυφάδας, οι «κυανέρυθροι» μπήκαν στο παρκέ πλήρως συνειδητοποιημένοι για την κατεπείγουσα ανάγκη της επιστροφής στις νίκες και έκαναν μακράν το καλύτερό τους παιχνίδι και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Αν εξαιρέσουμε τα διαστήματα αμυντικής χαλαρότητας στο πρώτο μέρος, ο Πανιώνιος έβγαλε μεγάλη επιθετικότητα στην άμυνα, την οποία και «εξαργύρωσε» με 16 κλεψίματα και συνολικά 32 πόντους από τα 22 λάθη του «Γηραιού».

Αν σε όλα τα παραπάνω, προσθέσουμε τους 54 πόντους που πέτυχαν οι ψηλοί (επί το πλείστον) μέσα στην ρακέτα, τότε δεν θα δυσκολευτούμε να εξηγήσουμε γιατί ο «ιστορικός» έφτασε τους 103 πόντους και δέχτηκε μόλις 77, με την μέγιστη τιμή της διαφορά να φτάνει ακόμη και το +31!

Κομβική συνεισφορά στην ολική μεταμόρφωση της ομάδας του Νέναντ Μάρκοβιτς είχε ο Μπράντον Τέιλορ (16π., 7ασ. & 4κλ. με , ο οποίος επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις και αξιοποίησε στο έπακρο το μεγάλο mismatch του Γουότσον (16π. & 6ρ. με 7/8 σουτ σε 20’) με όλους τους αντίπαλους ψηλούς.

Κάπως έτσι και χωρίς να πάρει επιθετική βοήθεια από τον Τόμασον τζούνιορ (4π., 2ασ. & 6κλ. με 2/4 σουτ σε 16’), που ήταν βιαστικός στις αποφάσεις του και δεν άφησε το παιχνίδι να πάει σε εκείνον, η ομάδα της Νέας Σμύρνης «ξεκόλλησε» από την ανεπιθύμητη ισοβαθμία με το Μαρούσι και πλέον κρατάει την παραμονή στα χέρια της (υποδέχεται την ΑΕΚ και την τελευταία αγωνιστική πάει στον Άρη).

Ο Ηρακλής (Μωραϊτης και Τσιακμάς είχαν μαζί 28 πόντους, 9 ασίστ, 8 λάθη και 6/10 τριπ.) «πλήρωσε» την σωρεία λαθών στα οποία υπέπεσε, ανοίγοντας το γήπεδο για 25 εύκολους πόντους των γηπεδούχων στον αιφνιδιασμό αλλά και το μέτριο απόγευμα των τριών Αμερικανών ψηλών του (Φάντερμπερκ, Σμιθ και Γουέαρ είχαν μαζί 18π. με 7/13 σουτ).

Ήταν η 6η διαδοχική ήττα της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς σε Ελλάδα και Ευρώπη, με μέσο παθητικό 94,1 πόντων ανά παιχνίδι. Οι «κυανόλευκοι» χρειάζονται μινιμουμ μία νίκη (κόντρα σε ΠΑΟΚ εντός και Προμηθέα εκτός), για να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 8άδας και να γιορτάσουν με τον καλύτεο τρόπο μία άκρως επιτυχημένη σεζόν και προσπάθεια από την διοικητική 4άδα, που έδωσε πνοή για ακόμη καλύτερες μέρες στο μέλλον.

