Ο Όμηρος Νετζήπογλου αναδείχθηκε MVP για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, μετά τη εμφάνιση καριέρας που πέτυχε στη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Μύκονο.

Τρία ρεκόρ πραγματοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής (05/04) ο Όμηρος Νετζήπογλου ο οποίος αναδείχθηκε MVP της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Έλληνας φόργουορντ στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μυκόνου σκόραρε 27 πόντους με (5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα και 2/3 βολές), συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον και πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.