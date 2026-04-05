Ολυμπιακός - Μύκονος: Ο Νετζήπογλου είχε 17 πόντους στο ημίχρονο!
Ο Όμηρος Νετζήπογλου ήταν η αποκάλυψη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μύκονο.
Ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ λίγο πριν το φινάλε της πέρασε στο παρκέ λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και «ανάγκασε» τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον κρατήσει μέχρι την ανάπαυλα, καθώς ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
Συγκεκριμένα ο Όμηρος Νετζήπογλου σε 11:40 μέτρησε 17 πόντους με 6/8 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 3 επιθετικά ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.