Ένας φίλος του Ολυμπιακού έκανε 320 χιλιόμετρα για αν δώσει στον Φουρνιέ... χαλβά της πεθεράς του και να βγάλει φωτογραφία μαζί του!

Ένα απίθανο σκηνικό είχαμε στο ΣΕΦ, με φίλο του Ολυμπιακού να φτιάχνει ένα ξεχωριστό πλακάτ για τον Εβάν Φουρνιέ.

Συγκεκριμένα, ο φίλος του Ολυμπιακού έγραψε πως «έκανα 320 χιλιόμετρα για μια φωτογραφία και να σε κεράσω χαλβά της πεθεράς μου».

Φυσικά ο φίλος του Ολυμπιακού φορούσε και φανέλα Φουρνιέ, ενώ μένει να δούμε εάν ο Γάλλος σταρ τον... πάρει χαμπάρι στο γήπεδο.