Ο Γιώργος Κούβαρης ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκό στη Βαλένθια ενόψει των δύο πρώτων αγώνων των Playoffs και γράφει για το μεγάλο πλήγμα με τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα αλλά και το πώς πρέπει να αντιδράσει, πλέον, όλη η ομάδα.

Η αλήθεια είναι ότι η είδηση για τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα ο οποίος θα του στερήσει τη συμμετοχή στα Playoffs της Euroleague και στη σειρά απέναντι στην Βαλένθια, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στις τάξεις του Παναθηναϊκού.

Αν μη τι άλλο αλλάζει τα δεδομένα της σειράς. Αλλιώς είναι ο Παναθηναϊκός με τον αρχηγό και ηγέτη του διαθέσιμο και τελείως διαφορετικός χωρίς εκείνον. Ειδικά σε παιχνίδια τα οποία είναι «κομμένα και ραμμένα» στα μέτρα του. Έχει την εμπειρία, τις παραστάσεις και φυσικά το «know how» το οποίο μπορεί και μεταδίδει και στους συμπαίκτες του. Και αν υπήρχε ένα μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια ήταν αυτή η εμπειρία. Ειδικά του Σλούκα.

Στο ταξίδι προς την ισπανική πόλη υπήρχε ένας προβληματισμός στην αποστολή της ομάδας. Ένα «μάγκωμα». Ένα ερωτηματικό ενόψει της συνέχειας. Παρόλα αυτά κανείς δεν έχει χάσει το «πιστεύω» του και την αισιοδοξία του. Όλοι γνωρίζουν ότι το έργο τους έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο απ’ ότι (έτσι και αλλιώς) ήταν αλλά για κάτι τέτοιες καταστάσεις, το ρόστερ διαθέτει ταλέντο και ποιότητα. Για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε τέτοιες, πολύ δύσκολες, καταστάσεις.

Σίγουρα ισχύει το «ουδείς αναντικατάστατος» αλλά στην προκειμένη περίπτωση επιτρέψτε μου να έχω την ένσταση μου. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι διαθέτουν τέτοιο «πακέτο», αγωνιστικό, πνευματικό και εμπειρικό, το οποίο δεν μπορεί να «γεμίσει» κανείς παίκτης από μόνος του. Θα χρειαστεί ομαδική δουλειά.

Το «ένας για όλους και όλοι για έναν» πρέπει να βρει ΑΠΟΛΥΤΗ εφαρμογή στη σειρά των Playoffs. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι βασικό. Ο Σλούκας «κουβάλησε» τον Παναθηναϊκό και τον οδήγησε στην κατάκτηση της Euroleague. Ήταν «εκεί» στα μεγάλα ματς. Πάντα ήταν. Και πάντα έκανε την διαφορά ή άφηνε το στίγμα του. Κάποιες φορές εμφατικά, κάποιες λιγότερο εμφατικά. Τώρα πρέπει να «κουβαλήσουν» οι άλλοι για τον αρχηγό τους. Να παίξουν ΚΑΙ για εκείνον.

Δύσκολο; Δύσκολο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Όμως ΠΡΕΠΕΙ να γίνει στα πιο σημαντικά παιχνίδια (μέχρι τα επόμενα) της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Και θέλω να πιστεύω ότι το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κώστα Σλούκα θα πρέπει να συσπειρώσει τους παίκτες και συνολικά την ομάδα. Εδώ η (προ δύο μηνών) Μονακό των οκτώ παικτών και των πολλών προβλημάτων, κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να πάρει τις νίκες που ήθελε. Και από εκεί που ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας ακροβατώντας σε τεντωμένο σχοινί, βρέθηκε στα Playoffs.

Φυσικά του Παναθηναϊκού δεν του αρκούν τα Playoffs. Αυτά ήταν δεδομένα, ασχέτως το πώς εξελίχθηκε η σεζόν και ότι έπρεπε να μπει στη διαδικασία του Play In. Ο Παναθηναϊκός θέλει την πρόκριση στο Final Four. Θέλει την κατάκτηση της Euroleague. Αυτός είναι ο απόλυτος στόχος. Και εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι η απουσία του Κώστα Σλούκα μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα. Ο Εργκίν Άταμαν ωστόσο είπε αυτό που έπρεπε να πει. Δεν ξέρω εάν πραγματικά το πιστεύει από τη στιγμή που μιλάμε για τον Σλούκα και όχι για κάποιον άλλον αλλά θέλησε να ανεβάσει όλο το ρόστερ και όλους τους παίκτες:

«Μεγάλη απώλεια για εμάς. Έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και δεν είναι καιρός για δικαιολογίες. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε ποιοι λείπουν, είναι ώρα να προετοιμάσουμε τους παίκτες που θα είναι υγιείς. Να είναι έτοιμοι για μάχη» είπε χαρακτηριστικά, και πολύ σωστά κατά την ταπεινή μου άποψη ο Τούρκος τεχνικός. Έτσι είναι. Ακόμα και χωρίς τον παίκτη ο οποίος αποτελεί τον ΑΠΟΛΥΤΟ floor general της Euroleague έχοντας την ικανότητα να «διαβάζει» το παιχνίδι καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, ο Παναθηναϊκός έχει το βάθος και την ποιότητα για να αντεξέλθει στις δυσκολίες που θα παρουσιάσει η εν λόγω σειρά.

☘️ Οι δηλώσεις του Έργκιν Αταμάν μια μέρα πριν την πρώτη μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια!#paobc pic.twitter.com/rNryX7BhrW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026

Σίγουρα έχασε τον παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να «κοιμήσει» τη Βαλένθια χάρη στο γεγονός ότι είναι ο καλύτερος πλέι μέικερ στην Euroleague στο «πέντε εναντίον πέντε» αλλά από την άλλη βάζει προβληματισμό στη Βαλένθια καθώς ο Σλούκας αποτελούσε «αμυντικό στόχο» της (γρήγορης) ισπανικής ομάδας. Βέβαια όλα αυτά είναι θεωρίες και τακτικές αναλύσεις επί χάρτου. Στην πράξη και μέσα στις τέσσερις γραμμές μπορεί να δούμε κάτι το τελείως διαφορετικό.

Παρόλα αυτά πρόκειται για μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ ατυχία για τον Παναθηναϊκό. Τεράστια. Πλέον ο Άταμαν θα κληθεί να βρει λύσεις και να προσαρμόσει τα πλάνα του στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Κατά τα φαινόμενα θα δούμε περισσότερο Τι Τζέι Σορτς στο παρκέ, ο οποίος θα έχει περισσότερες ευθύνες, τόσο στο σκοράρισμα, όσο και στην δημιουργία. Το ευχάριστο είναι ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και το έδειξε κόντρα στη Μονακό. Και ο Παναθηναϊκός ΤΩΡΑ τον έχει ανάγκη. Και εκείνος οφείλει να βγάλει από τη φαρέτρα του τον… Σορτς της Παρί. Τώρα είναι που τον έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι η ώρα (του).

Και όχι μόνο εκείνον. Στο τελευταίο ματς των δύο ομάδων στην «Roig Arena» δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος λόγω τραυματισμού και φάνηκε η απουσία του. Έλειπε το «μέγεθος» και η ικανότητα του στο ριμπάουντ. Θεωρώ ότι με την παρουσία του «Ρόγκα» αυτός θα είναι (ή μάλλον πρέπει να είναι) ένας τομέας που θα βελτιωθεί. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει πράγματα απ’ όλους. Είτε παίξει κάποιος 40 λεπτά, είτε 10 δευτερόλεπτα. Στην τελική δεν πιστεύω ότι ο Κέντρικ Ναν θα κάνει και πάλι κακό ματς κόντρα στη Βαλένθια.

Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ναι μην η ισπανική ομάδα έχει τη «φρεσκάδα», τον ενθουσιασμό και την άγνοια κινδύνου, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την τεχνογνωσία από αυτά τα παιχνίδια και ειδικά τώρα που κρίνεται όλη η σεζόν. Οπότε επιτρέψτε μου να εξακολουθώ να δίνω τον πρώτο λόγο στην ελληνική ομάδα. Είναι στο χέρι του. Και ας έχει το ντεζαβαντάζ της έδρας…

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου