Άρης - ΑΕΚ 82-78: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ.
Ο Άρης επικράτησε της ΑΕΚ με 82-78 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL, φτάνοντας τις οκτώ σερί νίκες.
Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς, έχοντας... καυτό τον Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, άντεξε την πίεση της «Ένωσης» στο τελευταίο δεκάλεπτο και μπόρεσε να πανηγυρίσει την 13η νίκη του.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: eurokinissi, (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
