Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο instagram στο οποίο δημιούργησε ένα κολάζ με αποδέκτη τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.

Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ποστάρισμα.

Ανέβασε φωτογραφίες με τους Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάρους. Μάλιστα έγραφαν στο σχόλιο: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».

Στη συνέχεια ο Γουόκαπ ανέβασε story που φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Λίγο αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story- κολάζ. Στην πρώτη φώτο ήταν τα λάβαρα που κρέμονται στην οροφή του T-Center. Στην δεύτερη είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος που έβγαζε φωτογραφία με το κινητό του το σκορ στον τελικό Κυπελλου του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Το ποστ συνοδεύτηκε με λεζάντα που έγραφε: «Διάλεξε εσύ τη μουσική που προτιμάς: Α) Αγάλματα, Β) Μέχρι τέλους, Γ) Δημήτρη μου. Παρόλο που δεν είπες παρακαλώ…πάρ’την». Tη συνόδευσε με το τραγούδι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.