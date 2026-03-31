Γιαννακόπουλος: Story προς Παναγιώτη Αγγελόπουλο με... Βουγιουκλάκη και «Δημήτρη μου»
Με αφορμή την είδηση ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ αλλά και τις δηλώσεις του Εργκίν Άταμαν, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ποστάρισμα.
Ανέβασε φωτογραφίες με τους Σάσα Βεζένκοβ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ ως φαντάρους. Μάλιστα έγραφαν στο σχόλιο: «Περιμένουμε αντίστοιχη φωτογραφία από τη στρατιωτική θητεία του τωρινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Δημήτρη Γιαννακόπουλου».
Στη συνέχεια ο Γουόκαπ ανέβασε story που φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας. Λίγο αργότερα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story- κολάζ. Στην πρώτη φώτο ήταν τα λάβαρα που κρέμονται στην οροφή του T-Center. Στην δεύτερη είναι ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος που έβγαζε φωτογραφία με το κινητό του το σκορ στον τελικό Κυπελλου του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Το ποστ συνοδεύτηκε με λεζάντα που έγραφε: «Διάλεξε εσύ τη μουσική που προτιμάς: Α) Αγάλματα, Β) Μέχρι τέλους, Γ) Δημήτρη μου. Παρόλο που δεν είπες παρακαλώ…πάρ’την». Tη συνόδευσε με το τραγούδι της Αλίκης Βουγιουκλάκη.
