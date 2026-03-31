Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ronaldo Segu, που υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1999 στο Orlando της Florida. Έχει ύψος 1,83 μ. και αγωνίζεται στη θέση του point guard.

Έπαιξε πρώτα μπάσκετ στο Orlando Christian Prep High School και στη συνέχεια φοίτησε για μια τετραετία (2018-2022) στο πανεπιστήμιο του Buffalo.

Η τελευταία του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ήταν η καλύτερη, έχοντας 14,9 πόντους, 5,1 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 30 παιχνίδια.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, αγωνιζόμενος στην Elite League με το Ψυχικό. Σε 30 αγώνες μέτρησε 19,3 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.

Την επόμενη χρονιά (2023-2024) μετακόμισε στη σερβική Borac Cacak και σε 26 αναμετρήσεις (οι 25 στην Adriatic League) τα νούμερά του ήταν: 16,1 πόντοι, 4,4 ασίστ, 2,9 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.

Πέρυσι (2024-2025) έπαιξε στην Brose Baskets Bamberg, με την οποία εκτός από το γερμανικό πρωτάθλημα συμμετείχε και στην European North Basketball League. Σε συνολικά 35 παιχνίδια σημείωνε 15 πόντους, έδινε 6,5 ασίστ κι έπαιρνε 2,5 ριμπάουντ.

Φέτος φόρεσε για 22 αγώνες τη φανέλα της ισραηλινής Ironi Ramat Gan, με απολογισμό 16,3 πόντους, 5,9 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ»