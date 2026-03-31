Οι Ντίνος Μήτογλου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης «έγραψαν» τα δικά τους... milestone στο ντέρμπι της 23ης αγωνιστικής μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής φόργουρντ/σέντερ του Παναθηναϊκού «κατέβασε» πέντε από τα 10 επιθετικά ριμπάουντ της ομάδας του στην αναμέτρηση του «T-Center» και έφτασε τα 349 ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

Έτσι «σκαρφάλωσε» στην 5η θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία των «πρασίνων», αφήνοντας πίσω του τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας μαζέψει 344 επιθετικά ριμπάουντ στην GBL.

Την ίδια ώρα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τους 12 πόντους που σημείωσε «έσπασε» το... φράγμα των 2.500 πόντων στην καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Να σημειωθεί ότι με αυτήν την επίδοση έγινε ο 57ος στην ιστορία της GBL που το κατάφερε. Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή είναι ο 8ος από τους εν ενεργεία παίκτες με αυτό το milestone, ενώ με την 136η εμφάνιση του με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μπήκε στη 15άδα της σχετικής λίστας αφού έφτασε τον Θύμιο Μπακατσιά (1993-98).