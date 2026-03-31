Ο Άρης θα αντιμετωπίσει (1/4, 17:00) το Περιστέρι στον εξ’ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής με σκοπό να πετύχει την όγδοη διαδοχική νίκη του στο Πρωτάθλημα.

Ουσιαστικά πρόκειται για την αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει οριστικά την πρώτη 5αδα στην κανονική διάρκεια της GBL Basketleague. Εφόσον οι «κίτρινοι» επικρατήσουν του Περιστερίου, θα πλεονεκτούν σε νίκες αλλά και στο σενάριο ισοβαθμίας. Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Στέλιος Πουλιανίτης έχοντας ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στις τελευταίες εβδομάδες. Αντιθέτως, ο Βασίλης Καζαμίας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας.

«Αντιμετωπίζουμε εκτός έδρας μία ομάδα που παίζει σε υψηλό ρυθμό. Αυτή θα είναι η τρίτη μεταξύ μας συνάντηση μέσα στη σεζόν, οπότε δεν υπάρχουν μυστικά μεταξύ μας. Έχουμε πλήρη γνώση των δυνατών σημείων του Περιστερίου, αλλά και πώς μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε πλεονεκτήματα.

Παρά τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίσαμε, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την πρόοδο και το βάθος της ομάδας μας. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο ταβάνι μας. Επί του παρόντος συγκεντρωνόμαστε στη σωστή σωματική και τακτική προετοιμασία, ώστε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για την τελική βαθμολογία, μπαίνοντας στην τελική πεντάδα αγώνων της κανονικής περιόδου», δήλωσε ο συνεργάτης του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, Σερχάτ Τσετίν.