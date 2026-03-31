Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση της έδρας του Ολυμπιακού.

Προχωρά η διαδικασία που σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με το Ελεγκτικό Συνέδριο να έχει εγκρίνει ήδη τη σύμβαση μεταξύ ΤΕΕ και ΣΕΦ, με κονδύλι έως 25 εκατ. ευρώ, για το ενεργειακό «λίφτινγκ» του φαληρικού σταδίου. Η ολοκλήρωση της οποίας, ως γνωστόν, αποτελεί και βασική προϋπόθεση ώστε να αναλάβει την υποδομή η ΚΑΕ Ολυμπιακός με στόχο, με δικά της έξοδα, να μετατρέψει το ΣΕΦ σε μια σύγχρονη μπασκετική αρένα.

Ήδη, από τον φορέα υλοποίησης ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) προκηρύχθηκε σχετικός διαγωνισμός με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)», με σχετικό προσχέδιο να έχει ήδη δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμβάσεων στο κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του Σταδίου με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης του κτιρίου. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές επιχειρούν να αποκαταστήσουν τη φυσική φθορά και γήρανση των υλικών να συμβαδίσουν κατά το δυνατό με τα νέα κλιματικά δεδομένα και τις απαιτήσεις που αυτά θέτουν.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπολογίζεται σε 20 εκατ. ευρώ (τιμή χωρίς τον ΦΠΑ), ενώ οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως τις 4 Μαΐου 2026 (αποσφράγιση φακέλων στις 07/05). Η εκτιμώμενη διάρκεια της σύμβασης είναι 365 ημέρες (ένας χρόνος).

Προφανώς, θα «βγει» προσεχώς και η συνολική διακήρυξη με περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες αναβάθμισης του σταδίου.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr