Δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση ένας αθλητής σαν τον Βεζένκοβ...

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης αφήνει στην άκρη το αγωνιστικό κομμάτι του ντέρμπι και γράφει για τον Σάσα Βεζένκοβ, ένα πραγματικό διαμάντι των γηπέδων, που δεν του άξιζε αυτό που έζησε

Η αλήθεια είναι πως βλέποντας το ματς, είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου για να γράψω. Για το πόσο σημαντικό είναι το βάθος του Ολυμπιακού, για την καλή κυκλοφορία που έφερε τόσα αμαρκάριστα τρίποντα, για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έδειξε πως είναι έτοιμος πάντα. Δεν θέλω όμως να ξεκινήσω έτσι. Γιατί οι εξελίξεις με προλαβαίνουν και κάτι που είναι τουλάχιστον αδικο, πρέπει να το τονίσουμε. Γιατί αυτό που συνέβη στον Σάσα Βεζένκοβ είναι τουλάχιστον άδικο.

Υπάρχουν αθλητές που ήταν είναι και θα είναι διαμάντια. Που δεν τσακώνονται ποτέ στο παρκέ, που δεν προκαλούν ποτέ στα εκτός έδρας παιχνίδια και που φτάνουν σε σημείο ακόμη και μεγάλα καλάθια να μην τα πανηγυρίζουν καν, διότι είναι τέτοιοι χαρακτήρες και δεν θέλουν να προσβάλουν κάποιον που μπορεί να παρεξηγήσει την οποιαδήποτε κίνησή τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Σάσα Βεζένκοβ.

ΠΟΤΕ δεν έχει προκαλέσει, προσπαθεί να είναι πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στις δηλώσεις του είναι πάντα μετρημένος, ακόμη και όταν του γίνονται οι πιο δύσκολες ερωτήσεις και ποτέ δεν έχει προκαλέσει σε εκτός έδρας ματς. Κι όμως, αυτός ο παίκτης βρέθηκε στο στόχαστρο.

Δυστυχώς στην Ελλάδα τα υβριστικά συνθήματα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά για να βρίσεις πολλές φορές έναν παίκτη, συνήθως πρέπει να δώσει και κάποιο δικαίωμα. Ο Σάσα λοιπόν τι δικαίωμα έχει δώσει; Το ότι χώρισε από τη σχέση του; Το ότι είπε όχι στην (μυθική η αλήθεια είναι) πρόταση του Παναθηναϊκού το 2024; Το ότι είναι παικταράς που σκοράρει με όποιον τρόπο θέλει; Τι;

Πριν πέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να με φάνε, δεν στέκομαι στα χρώματα. Όπως στο παρελθόν έχω πει ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν προκάλεσε ποτέ στο ΣΕΦ (παρότι έκανε το άλμα από τη μια ομάδα στην άλλη), έτσι λέω και τώρα πως δεν αξίζει στον Σάσα Βεζένκοβ αυτό που έζησε.

Ίσως είμαι ονειροπόλος που περιμένω πως δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα στα ελληνικά γήπεδα. Βασικά, σίγουρα είμαι. Όμως δεν μπορώ να μην πω αυτό που αισθάνομαι στην προκειμένη περίπτωση. Διότι καταλαβαίνω (σε έναν βαθμό τουλάχιστον) να αντιδράσει ένας οπαδός μετά από κάτι που φανεί προκλητικό από έναν παίκτη ή έναν προπονητή. Για ένα χρυσό παιδί όπως ο Σάσα Βεζένκοβ όμως δεν μπορώ να το δεχθώ.

Και ειδικά από τη στιγμή που το 2023 είχα δει στο ΟΑΚΑ να δέχεται θερμό χειροκρότημα ο Βεζένκοβ όταν αποχώρησε τραυματίας. Από μια τόσο όμορφη και ανθρώπινη κίνηση, όπως είχαμε δει τότε, φτάσαμε στο άλλο άκρο; Θα μου πεις, είμαστε η χώρα των άκρων. Αλλά αφήστε με τον τρελό στην τρέλα μου, να ονειρεύομαι στιγμές που παίκτες που έχουν δείξει σεβασμό, να χαίρουν ίδιας αντιμετώπισης.

Περί νατουραλιζέ και μη…

Κάτι ακόμη που θέλω να σταθούμε είναι οι δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν. Δεν με απασχολεί το ότι διαμαρτυρήθηκε για την διαιτησία. Είναι δικαίωμά του και καλά κάνει αν αυτό αισθάνεται. Προσωπικά θεωρώ πως υπάρχουν και τα παιχνίδια που απλά ο αντίπαλος είναι καλύτερος, αλλά είπαμε, είμαι τρελός εγώ.

Θέλω να σταθώ στα περί νατουραλιζέ που ανέφερε ο κόουτς Άταμαν. Ας τους πιάσουμε με την σειρά.

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει λάβει το διαβατήριο για να ενισχύσει την Εθνική ομάδα. Το έκανε δύο καλοκαίρια και παραμένει στην διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, που δεν τον επέλεξε το καλοκαίρι για να του επιτρέψει να ξεκουράσει την ταλαιπωρημένη του μέση. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ναι, ο Γουόκαπ είναι η επιτομή του Νατουραλιζέ, όπως θα ήταν και ο Γκραντ αν είχε δεχθεί την πρόταση να λάβει διαβατήριο και να παίξει για την Ελλάδα. Οι άλλοι δύο όμως είναι διαφορετικές περιπτώσεις.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι θύμα μιας αδικίας από την FIBA. Με Ελληνίδα μάνα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θεωρείται νατουραλιζέ επειδή πήρε το διαβατήριο στα χέρια του όταν ήταν 18 ετών και όχι 17. Προσωπικά το θεωρώ άδικο, όπως θεωρώ άδικο και τα αδέρφια Μήτρου – Λονγκ να θεωρούνται Νατουραλιζέ.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πέρασε πολλά χρόνια στην Ελλάδα, φοίτησε σε σχολείο στην Ελλάδα, έλαβε ελληνική παιδεία, μιλά άπταιστα την γλώσσα και στο κάτω κάτω, ρωτήστε την παλαιά διοίκηση της ΕΟΚ γιατί δεν αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδας.

Τούτων λεχθέντων, μπορώ νομίζω να πω πως είναι άδικος ο κόουτς Άταμαν, ο οποίος μην ξεχνάμε πως στην Εθνική Τουρκίας έχει πολλούς παίκτες με ρίζες από άλλες χώρες. Πάντως μου έκανε εντύπωση που το θυμήθηκε ξαφνικά τώρα.

Ο κανονισμός στην Ελλάδα επιτρέπει να παίζουν αυτοί οι παίκτες ως γηγενείς. Το να το φέρνει ξαφνικά στην επιφάνεια τώρα, μου μοιάζει κάπως άτοπο. Και επειδή δύο από τους τρεις ο Παναθηναϊκός έχει προσπαθήσει να τους κάνει δικούς του, σαν Έλληνες παίκτες θα αγωνιζόντουσαν κι εκεί, αν τελικά είχαν ολοκληρωθεί οι περιπτώσεις.

Αυτά από έναν… τρελό που ήθελε να πει τα δικά του αυτή τη φορά. Την επόμενη σας υπόσχομαι πως θα μιλήσω για μπάσκετ. Δεν αργεί εξάλλου. Το ματς με τη Βιλερμπάν είναι προ των πυλών!

ΥΓ. Υποκλίνομαι στον Γιαννούλη Λαρεντζάκη πραγματικά.

ΥΓ2. Θα κεράσει λέει ο Λάρυ σούσι την ομάδα. Πάρτε καμια κατοσταριά πιτόγυρα ρε παιδιά! Τι σούσι!

ΥΓ3. Θα πω μόνο αυτό. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση πως αυτό το ματς κρίθηκε από την διαιτησία.

ΥΓ4. Για μπάσκετ δεν μιλήσαμε, όμως η ανάλυση στο Gazz Floor by Novibet ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετική. Για όσους δεν το είδαν LIVE, αξίζει να το δείτε, έστω on demand...