Λαρεντζάκης: «Με βόλεψαν οι αποβολές των Ντόρσεϊ και Ναν γιατί βρήκα ευκαιρία να παίξω»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τη συνεισφορά του στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο T-Center.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Αναλυτικά

Για τη νίκη: «Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς βαθμολογικά δεν έκρινε κάτι συγκεκριμένο. Σε τέτοιους αγώνες παίζεις για το κλαμπ, τους οπαδούς και τον εαυτό σου, προσπαθώντας να είσαι ανταγωνιστικός. Πετύχαμε τον στόχο μας, βάλαμε πολλά σουτ, βρήκαμε ρυθμό στην επίθεση και πήραμε τη νίκη».

Για το σχόλιο του Χολ ότι το παιχνίδι έγινε πιο διασκεδαστικό μετά τις αποβολές των Ντόρσεϊ και Ναν: «Σίγουρα, γιατί βρήκα κι εγώ την ευκαιρία και με βόλεψε αυτό. Βέβαια, καλό είναι να μη συμβαίνουν αυτά. Καταλαβαίνω ότι το πάθος και η ένταση είναι μεγάλα και τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν, αλλά πρέπει να μένουν μέχρι εκεί».

Για τη δική του απόδοση: «Δεν νιώθω κάτι συγκεκριμένο. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει και είχα θετική παρουσία. Δουλεύω καθημερινά για να είμαι έτοιμος όποτε μου δοθεί η ευκαιρία να βοηθήσω. Έχω αποδείξει τι μπορώ να κάνω. Τώρα έτυχε να ξεχωρίσω εγώ. Άλλη φορά μπορεί να είναι ο Άλεκ ή ο Ντόντα. Το μπάσκετ έχει πάντα διαφορετικούς πρωταγωνιστές. Θεωρώ πως είμαστε μία πολύ γεμάτη ομάδα και ελπίζω να έχουμε ένα αίσιο τέλος στη σεζόν».

Για τη συνομιλία του με τον Φουρνιέ στο τέλος: «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι είπαμε. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, με βοηθάει πάντα και είναι δίπλα μου».

Για τον επερχόμενο αγώνα με τη Βιλερμπάν: «Πρέπει να ηρεμήσουμε, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ».