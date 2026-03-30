Πίτερς για το μέλλον του: «Αν πρέπει να συζητήσω κάτι θα το κάνω με τον ατζέντη μου»

Ο Άλεκ Πίτερς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στάθηκε στις συζητήσεις γύρω από το μέλλον του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Ο Άλεκ Πίτερς τέθηκε στη διάθεση των μέσων και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το μέλλον, καθώς το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» λήγει το καλοκαίρι.

«Είναι φυσικό, όποιος έχει συμβόλαιο που λήγει, όλοι ρίχνουν βελάκια στον τοίχο να δουν τι θα πετύχουν. Αν πρέπει να συζητήσω και να πω κάτι, θα το πω στον ατζέντη μου, αλλά δεν πρέπει να προτρέχεις. Υπάρχουν ακόμα πολλά παιχνίδια που πρέπει να παίξουμε. Νοιάζομαι πολύ για το πως θα πάνε αυτές οι σεζόν. Το χειρίζεσαι πηγαίνοντας σπίτι σου το βράδυ, βάζοντας την κόρη σου για ύπνο, πηγαίνοντάς την αύριο το πρωί στο σχολείο».