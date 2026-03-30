Ο Γιάννης Πάλλας σχολιάζει το πιο αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι «αιωνίων», το οποίο κατέληξε σε ένα κρεσέντο έντασης και νευρικότητας.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής (101-94) στο ντέρμπι γοήτρου στο Telekom Center Athens επί του Παναθηναϊκού AKTOR, για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, το οποίο ολοκληρώθηκε με δυο αποβολές (Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ) και με πολλή ένταση μεταξύ των δυο ομάδων, στο πιο αδιάφορο από βαθμολογικής άποψης ματς των τελευταίων ετών.

Ουσιαστικά για ένα «αιώνιο» ντέρμπι που δεν θα θυμάται κανείς μετά από μερικές ημέρες, καθώς δεν άλλαξε η ζωή κανενός εκ των δυο μονομάχων, διότι όλα θα κριθούν στους τελικούς της Stoiximan GBL. Βέβαια, για εκείνα τα παιχνίδια ο «οιωνός» δεν είναι καλός, καθώς αν σε αγώνα που δεν διακυβεύεται τίποτε, υπήρχε αυτός ο εκνευρισμός και η ένταση, τι θα συμβεί στους τελικούς που θα κριθεί ο πρωταθλητής;

Αυτό οφείλουν να το σκεφτούν καλά οι έχοντες τις τύχες του ελληνικού μπάσκετ στα χέρια τους, καθώς το ζητούμενο είναι να γίνονται βήματα προς τα εμπρός και όχι προς τα πίσω. Οι παίκτες και μόνο είναι οι πρωταγωνιστές και καλό θα είναι οι διαιτητές όταν αποφασίζουν για μια αποβολή να είναι σίγουροι. Τόσο η αποβολή του Κέντρικ Ναν, όσο και του Τάιλερ Ντόρσεϊ κατά την ταπεινή μας άποψη είναι υπερβολικές, καθώς θα μπορούσε να λυθεί η αντιπαράθεση δίνοντας από ένα αντιαθλητικό φάουλ για την συμπεριφορά τους.

Η αποβολή δυο σπουδαίων σκόρερ για την διένεξη τους στη συνέχεια μιας φάσης όπου δόθηκε ένα φάουλ δεν ήταν λόγος για να τους στείλει στα αποδυτήρια. Γιατί είναι κάτι που το συναντάς πολλές φορές ειδικά σε αγώνες με μεγαλύτερη βαθμολογική σημασία από το ντέρμπι των «αιωνίων» και όμως οι διαιτητές δεν εξαντλούν την αυστηρότητα στερώντας από τους προπονητές δυο «καλαθομηχανές».

Επιστρέφοντας στο αγωνιστικό και τακτικό κομμάτι ο Ολυμπιακός από την αρχή είχε ένα σαφές πλεονέκτημα, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε πολύ περισσότερους ποιοτικούς παίκτες διαθέσιμους για ένα ντέρμπι από τον αντίπαλο του. Η απώλεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ σαφώς και μείωσε τις λύσεις επιθετικά, ωστόσο, επειδή το παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» βασίζεται πολύ στην καλή κυκλοφορία της μπάλας και τη συνεχή κίνηση, μπόρεσε να διατηρήσει τον έλεγχο αξιοποιώντας το εξαιρετικό περιφερειακό σουτ στο πρώτο ημίχρονο, όπου είχε 8/12 τρίποντα και το διατήρησε μέχρι το τέλος με τα 15/28 τρίποντα (53%).

Πίεσε πολύ στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο υποχρεώνοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR σε αρκετά λάθη ενώ με εξαίρεση τον Κέντρικ Ναν, έλειπε από την επίθεση ένας δεύτερος πόλος. Ο Ντόντα Χολ έδωσε λύσεις στο «ζωγραφιστό» και ο Τόμας Γουόκαπ ειδικά στο πρώτο μέρος ήταν αρκετά επιδραστικός στο παιχνίδι της ομάδας του.

Όταν στο δεύτερο μέρος, ο Τσέντι Όσμαν ανέβασε την απόδοση του και με τον Τι Τζέι Σορτς έφερε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο - 4 (74-78 στο 29’) ο Ολυμπιακός με έξι σερί πόντους του Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπόρεσε να ξεφύγει. Με καλάθια του Τι Τζέι Σορτς και του Κώστα Σλούκα μείωσε ξανά στους 6 πόντους (82-88 στο 35.30’’), αλλά οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι με τον Ντόντα Χολ και απομακρύνθηκαν ξανά.

Οι «πράσινοι» ήταν εμφανές πως δεν είχαν πολλές λύσεις, καθώς έλειπαν αρκετοί παίκτες λόγω τραυματισμού και από τη στιγμή που αποβλήθηκε και ο Κέντρικ Ναν, μειώθηκαν σημαντικά τα «όπλα» που είχε στη «φαρέτρα» του ο Έργκιν Άταμαν.

Επειδή τα σημαντικότερα είναι μπροστά και για τους δυο, με τις αναμετρήσεις που έχουν στην Euroleague, είναι προφανές πως θα ξεχαστεί γρήγορα και δεν θα έχει καμία σχέση με τις συναντήσεις των «αιωνίων» στους τελικούς.

Αν υπάρχει κάτι που ανησυχεί στη «γιγαντομαχία» των δυο ομάδων είναι η ένταση που προκλήθηκε σ’ ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι και αποτελεί κακό οιωνό για εκείνα τα ματς που θα αποφασίσουν ποιος θα πάρει τον τίτλο.