Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ντόρσεϊ σε τρομακτική κατάσταση στο δεκάλεπτο
Ο Ντόρσεϊ έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο δεκάλεπτο απέναντι στον Παναθηναϊκό,με τον διεθνή γκαρντ του Ολυμπιακού να βάζει το... 60% των πόντων της ομάδας του!
Συγκεκριμένα, στα πρώτα 10', ο Ολυμπιακός σκόραρε 30 πόντους, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 18 πόντους με 5/7 εντός παιδιάς (2/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 3/4 βολέ, 1 ριμπάουντ, 2 λάθη και 3 κερδισμένα φάουλ.
Αυτή ήταν και η αφορμή να τα... χώσει στους παίκτες του ο Έργκιν Άταμαν, που δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο Ντόρσεϊ έβαλε 18 πόντους απέναντι στην άμυνα των παικτών του σε μόλις 10'.
