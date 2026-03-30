Χολ: «Η αποβολή του Ντόρσεϊ έκανε το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101, συνεχίζοντας το αήττητο σερί του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε της 21 νίκες στη Stoiximan GBL, την ώρα που η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έκανε την 5η του ήττα του.

Ο Ντόντα Χολ ήταν από τους παίκτες που συμφώνησαν πως οι αποβολές έκαναν το παιχνίδι πιο... διαδικαστικό, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για το εντυπωσιακό του κάρφωμα: «Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν όλα μου τα καρφώματα. Αλλά ναι, μου άρεσε αυτό, βρέθηκα πάνω από τη στεφάνη, οπότε δεν έχω παράπονο».

Για τις αποβολές των Ντόρσεϊ και Ναν: «Ειλικρινά, η αποβολή του Ντόρσεϊ έκανε το παιχνίδι πιο διασκεδαστικό. Στην αρχή ήταν κάπως ήσυχα. Μετά το συμβάν, ο αγώνας απέκτησε μεγαλύτερη ένταση και ενέργεια. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ».