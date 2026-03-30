H KAE Παναθηναϊκός πήρε μέτρα προστασίας για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό τοποθετώντας plexiglass πίσω από τον «ερυθρόλευκο» πάγκο.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για ένα ακόμα ντέρμπι «αιωνίων», αυτή τη φορά στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό (19:00, ΕΡΤ2, live Gazzetta) σε ένα ακόμη... επεισόδιο της αιώνιας κόντρας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκονται στο 20-0 και τους «πράσινους» να ακολουθούν στο 17-4 στη βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Η «πράσινη» ΚΑΕ πήρε μέτρα προστασίας για το ματς τοποθετώντας ειδικά Plexiglass στο σημείο όπου θα βρίσκεται ο πάγκος του Ολυμπιακού τόσο στο σημείο πίσω από τους αναπληρωματικούς παίκτες και το προπονητικό τιμ, όσο και πίσω από τις θέσεις όπου θα βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της «ερυθρόλευκης» αποστολής που θα συνοδεύσουν την ομάδα στο «Telekom Center Athens».