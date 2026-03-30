Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον Βασίλη Γκούμα

Μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό.Ο σπουδαίος Βασίλης Γκούμας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο του μπάσκετ και του αθλητισμού.

Ήταν ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α' Εθνικής, ένας μεγάλος παίκτης που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο άθλημα. Ο ΕΣΑΚΕ αποχαιρέτησε τον «Αυτοκράτορα» και εξέφρασε την βαθιά θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Αντίο στον Γκούμα είπαν και οι αιώνιοι, με τον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να αποχαιρετούν τον σπουδαίο παίκτη.

Το αντίο του ΕΣΑΚΕ

Ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ.

Ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ, ο Βασίλης Γκούμας έφυγε για το μεγάλο ταξίδι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Βασίλης Γκούμας ήταν από τους μεγαλύτερους παίκτες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Ο πρώτος στην ιστορία που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην Α’ Εθνική. Είναι δεύτερος μετά τον Νίκο Γκάλη στα χρονικά της μεγάλης κατηγορίας με 11.030 πόντους συνολικά αγωνιζόμενος με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό έως τα 41 χρόνια του.

Έπαιξε στην Μικτή Κόσμου και στην Μικτή Ευρώπης δίπλα στους μεγάλους παίκτες της δεκαετίας του ‘70. Με την Εθνική έχει 114 συμμετοχές και είναι 8ος σκόρερ στην ιστορία με 1.641 πόντους.Εκτός από την μεγάλη αξία του ως παίκτης, διακρινόταν για τον ηγετικό χαρακτήρα και το χιούμορ του.

Αποχαιρετούμε με λύπη τον «Αυτοκράτορα». Θα τον θυμόμαστε πάντα για τις ωραίες στιγμές που χάρισε στους Έλληνες φιλάθλους.

To αντίο της ΕΟΚ

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η είδηση της απώλειας του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό μίας εκ των προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη του αθλήματος στην χώρα μας, δίνοντάς του μεγάλη ώθηση στα χρόνια που έκανε τα μεγάλα βήματα προόδου.

Ο Βασίλης Γκούμας σημείωσε σπουδαία πορεία αγωνιστικά στη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας ξεκινήσει από το Βόλο, όπου γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946, στον τοπικό Ολυμπιακό, συνεχίζοντας με καριέρα στην Νότια Αφρική και την Αιθιοπία, για να καταξιωθεί εν συνεχεία με τις φανέλες του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού, όντας ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους, ενώ αποτελεί το δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής και Α1 Ανδρών με συνολικά 11.030 πόντους. Στη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε με την Ένωση τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας το 1981 και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977).

Ο Βασίλης Γκούμας, φυσικά, φόρεσε και την φανέλα της Εθνικής Ανδρών για μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1975, έχοντας μάλιστα κληθεί στη μεικτή Ευρώπης το 1974 δίπλα σε «θρυλικές» μορφές του μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ αποτελεί και τον ένατο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της «γαλανόλευκης» με 1.641 πόντους συνολικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Γκούμα

Το αντίο του Παναθηναϊκού

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα.

Ενός ανθρώπου που διέπρεψε στο ελληνικό μπάσκετ, υπηρετώντας το με ήθος, αξιοπρέπεια και αγάπη, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο άθλημα.

Το αντίο του Ολυμπιακού

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, μια εμβληματική μορφή του ελληνικού μπάσκετ και έναν από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους αθλητές της εποχής του.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, θα αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.