Αδιάφορο ντέρμπι; Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα!

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός που σε λίγες ώρες ξεκινά.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ετοιμάζονται για ακόμη ένα ντέρμπι, το οποίο από τη μια δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη, παραμένει ένα ντέρμπι ανάμεσα στους δύο αιώνιους.

Ναι, ό,τι και να συμβεί στο ΟΑΚΑ το βράδυ, ο Ολυμπιακός παραμένει πρώτος στην κατάταξη με δεδομένο το πλεονέκτημα έδρας και από την άλλη ο Παναθηναϊκός παραμένει δεύτερος, έχοντας στόχο να «σπάσει» την έδρα του αντιπάλου στους τελικούς. Αρκεί όμως αυτό για να κάνει ένα ντέρμπι αδιάφορο;

Κατά την δική μου άποψη, δεν υπάρχει αδιάφορο ντέρμπι. Κάθε φορά που στο παρκέ υπάρχουν πράσινες και ερυθρόλευκες φανέλες, η νίκη έχει αξία. Ακόμη κι αν είναι μόνο για ψυχολογικούς λόγους.

Ο νικητής του ντέρμπι θα έχει ανεβασμένη ψυχολογία στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της σεζόν, το οποίο κρίνει τα πάντα και για τους δύο. Ο ηττημένος από την άλλη, πρέπει να αφήσει το αποτέλεσμα άμεσα πίσω του και να είναι έτοιμος για την συνέχεια.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι και η πραγματικότητα στον επαγγελματικό αθλητισμό. Πρέπει δηλαδή να αφήνει πίσω σου ό,τι αποτέλεσμα και να έχεις φέρει. Ούτε υπέρμετρος ενθουσιασμός σε νίκες, ούτε μεγάλη απογοήτευση σε ήττες.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός έχει δείξει φέτος πως μπορεί να διαχειριστεί και τις επιτυχίες και τις αποτυχίες στα ντέρμπι.

Μετά από τη νίκη στις αρχές Ιανουαρίου, είχε κάνει το δικό του σερί, το οποίο τον έφερε στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Από την άλλη, μετά το χαμένο Κύπελλο, έδειξε και πάλι αντίδραση, παίρνοντας σημαντικά αποτελέσματα που τον βοήθησαν να βρίσκεται τώρα σε πλεονεκτική θέση.

Από τη μια δηλαδή είχαμε επένδυση πάνω στην ψυχολογική ανάταση που δίνει μια νίκη σε ντέρμπι και από την άλλη είχαμε αντίδραση μετά από ένα χαμένο ντέρμπι που έκρινε και τίτλο.

Πάνω σε αυτές τις αρχές πρέπει να σταθεί ο Ολυμπιακός και πάλι. Να είναι δηλαδή έτοιμος να κάνει το κάτι παραπάνω σε περίπτωση ήττας και να στίχει μομέντουμ σε περίπτωση νίκης. Το πρώτο δεν είναι εύκολο απαραίτητα, αλλά είναι και μονόδρομος έτσι όπως έχει πάει η σεζόν.

Βέβαια σε πιθανή ήττα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διαχειριστεί και τα κακώς κείμενα από τα social media, που σε μια νίκη του Ολυμπιακού κάνουν όνειρα για τίτλο στο ΟΑΚΑ τον Μάιο και στην πρώτη ήττα ζητούν κεφάλια επί πίνακι. Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία και δεν έχει να κάνει μόνο με τα ντέρμπι.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η 12άδα είναι σε έναν μεγάλο βαθμό δεδομένη. Προσωπικά περιμένω να δω Μιλουτίνοφ και Τζόουνς στο «5» και τον Χολ εκτός. Αυτό, σε συνδιασμό με την τιμωρία του Φουρνιέ, θέτουν ξεκάθαρα δεδομένα σχετικά με τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η απουσία του Φουρνιέ προσωπικά θεωρώ πως είναι κομβική, καθώς πρόκειται για τον παίκτη που ξέρει ακριβώς τι να κάνει την μπάλα και εκείνον που διαχειρίζεται όλα τα πικ στα κρίσημα. Αυτό σημαίνει πως ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ θα πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω σε αυτό το ματς και να καλύψουν το κενό του συμπαίκτη τους.

Για τον Σάσα Βεζένκοβ προσωπικά δεν ανησυχώ. Πάλι θα κάνει τα… δικά του και θα δώσει σκορ και ριμπάουντ.

Ίσως μια λύση για τον Ολυμπιακό θα ήταν το ποστ απ παιχνίδι, με την μπάλα να πηγαίνει στους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς, αλλά και στον Σάσα Βεζένκοβ. Δεν χρειάζεται όμως να κάνουμε υποθέσεις και να προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Γιώργου Μπαρτζώκα. Εκείνος ξέρει καλύτερα το τι πρέπει να κάνει και με δεδομένο το γεγονός πως ο Ολυμπιακός είχε σχεδόν μια εβδομάδα να προετοιμαστεί για το ντέρμπι αυτό, μπορεί να δούμε και πράγματα που δεν περιμέναμε από τον Έλληνα κόουτς και τους παίκτες του.

Πολύ σημαντικό για το ντέρμπι βέβαια θα είναι να… ξεχάσουμε τα ονόματα των διαιτητών. Να μη γίνουν δηλαδή εκείνοι πρωταγωνιστές και να μην μας δώσουν αφορμή για να σχολιάσουμε τις αποφάσεις του.

Ας ελπίσουμε, λοιπόν, πως θα δούμε ένα όμορφο ντέρμπι, με καλό μπάσκετ και το τρίτο ημίχρονο του αγώνα να περιοριστεί στις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και μόνο…