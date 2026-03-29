Δείτε το βίντεο από το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο φινάλε της αναμέτρησης του Καρδίτσα - Πανιώνιος και της έντασης ανάμεσα στον Νέναντ Μάρκοβιτς και οπαδού.

Η Καρδίτσα επικράτησε του Πανιωνίου με 85-72, ωστόσο αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νέναντ Μάρκοβιτς και έναν φίλαθλο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Όπως έκανε γνωστό ο προπονητής των «κυανέρυθρών»: «Ρωτήστε αυτόν που πρέπει να απολογηθεί στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, επειδή του είπε 10 φορές γ@@ τη μάνα σου. Άντε γ@@@. Αυτό είναι απίστευτο, αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε γύρω γύρω με τις καρέκλες και μιλάνε στους παίκτες. Του είπα να απολογηθεί στην ομάδα».