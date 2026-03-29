Καρδίτσα - Πανιώνιος: Το video με το φραστικό επεισόδιο μεταξύ Μάρκοβιτς και οπαδού
Η Καρδίτσα επικράτησε του Πανιωνίου με 85-72, ωστόσο αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Νέναντ Μάρκοβιτς και έναν φίλαθλο στο φινάλε της αναμέτρησης.
Όπως έκανε γνωστό ο προπονητής των «κυανέρυθρών»: «Ρωτήστε αυτόν που πρέπει να απολογηθεί στον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, επειδή του είπε 10 φορές γ@@ τη μάνα σου. Άντε γ@@@. Αυτό είναι απίστευτο, αυτοί οι άνθρωποι περπατάνε γύρω γύρω με τις καρέκλες και μιλάνε στους παίκτες. Του είπα να απολογηθεί στην ομάδα».
Δείτε το βίντεο της έντασης
