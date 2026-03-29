Ο Αμίν Νούα καταρρίπτει το ένα ατομικό ρεκόρ μετά το άλλο καθώς ο Μάρτιος κύλησε καταπληκτικά για τον… αψεγάδιαστο Γάλλο φόργουορντ του Άρη.

Εκείνη η επιλογή στις αρχές του περασμένου Νοέμβρη αποδεικνύει η κορυφαία (αγωνιστικού επιπέδου) που πήρε ο φετινός Άρης. Εκ των προτέρων ήταν φανερή η ορθότητα αυτής της απόφασης. Τότε λογαριάστηκε η ποιότητα και το μπασκετικό background του Αμίν Νουά κι έτσι «ξεπεράστηκε» με συνοπτικές διαδικασίες το γεγονός ότι είχε να παίξει παιχνίδι διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών. Ο Γάλλος φόργουορντ αποδείχθηκε… λίρα εκατό για τον Άρη καθώς εξελίχθηκε σε παίκτης με τη μεγαλύτερη επίδραση στο στιλ παιχνιδιού της ομάδας. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου δρομολογήθηκε η υπογραφή νέου συμβολαίου μαζί του το οποίο δεν περιλάμβανε απλά αύξηση των ετήσιων απολαβών του αλλά και των αντίστοιχων μηνιαίων της φετινής χρονιάς, της τάξεως (περίπου) του 15%.

Στη Ρόδο, ο διεθνής Γάλλος παρουσίασε για πολλοστή φορά την προσωπικότητά του. Γενικώς ο μήνας Μάρτιος κύλησε καταπληκτικά για τον ίδιο. Βάσει στατιστικής είχε 24.3 πόντους ανά αγώνα και στο δε σύστημα αξιολόγησης συγκέντρωσε 27 παιχνίδι σε κάθε παιχνίδι. Τα δε ποσοστά ευστοχίας του είναι εξίσου εξαιρετικά. Με 14/17 βολές και ποσοστό ευστοχίας 68% (17/25) στα σουτ εντός παιδιάς καθώς από μακρινή απόσταση είχε 9/16 προσπάθειες, δηλαδή 56.2%.

Ο Αμίν Νούα αποδείχθηκε εξαιρετική επιλογή λόγω της αγωνιστικής σταθερότητας που τον χαρακτηρίζει, της συνέπειας του, αλλά και της ανθεκτικότητας στην ανταπόκριση στους διάφορους αγωνιστικούς ρόλους που ανατέθηκαν στη διάρκεια αυτών των πέντε γεμάτων μηνών στην ομάδα. Στον αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου έκανε νέο ατομικό ρεκόρ πόντων με τη φανέλα του Άρη με τους 31 που σημείωσε εκ των οποίων οι 18 στο (δύσκολο) πρώτο ημίχρονο. Αντικειμενικά, αυτός κράτησε την ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο παιχνίδι και σ’ ένα διάστημα κατά το οποίο η άμυνα ήταν προβληματική και ο Κολοσσός Ρόδου εκτελούσε με αξιοζήλευτη ακρίβεια.