Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μήτρου Λονγκ για τον Άρη ενόψει του δεύτερου αγώνα με την ΑΕΚ στον οποίον οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να παρουσιάσουν καλύτερη εικόνα.

Αντικειμενικά, οι ισχυρισμοί του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έπειτα από την ήττα στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν απέχουν από την πραγματικότητα, όπως είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μια παγιωμένη κατάσταση ασχέτως του ότι ο προπονητής του Άρη τη βιώνει για πρώτη φορά. Είναι το πλάνο διεξαγωγής της τελικής φάσης του Πρωταθλήματος το οποίο – δυστυχώς – υπογράφουν οι ομάδες και το οποίο βάζει σε καθεστώς «αγρανάπαυσης» αυτές που δεν έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η έλλειψη ρυθμού ήταν μια αναγκαία συνθήκη για τον Άρη και φάνηκε μέσα από τις επιδόσεις συγκεκριμένων παικτών.

Αυτές δεν αφορούν μόνο την επίθεση αλλά και την ατομική άμυνα η οποία ήταν προβληματική κυρίως στο πρώτο ημίχρονο επιτρέποντας στην ΑΕΚ να «βγάλει» 17 τελικές πάσες. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύει ότι ο Άρης δεν έκανε πολλά πράγματα για να «χαλάσει» το παιχνίδι της αντιπάλου του.

Επιθετικά, η χαμηλότατη αποτελεσματικότητα αρκετών παικτών σε ελεύθερα μακρινά σουτ έπαιξε σπουδαίο ρόλο. Σαν για παράδειγμα τα 0/6 τρίποντα του Μπράις Τζόουνς τα οποία μάλιστα έγιναν υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Ο Άρνολντας Κουλμπόκα τελείωσε το παιχνίδι με 2/6 προσπάθειες χάνοντας σουτ τα οποία συνήθως βάζει ενώ ο Ρόνι Χαρέλ «γκρεμοτσάκισε» το ποσοστό του έξω από τα 6.75. Σούταρε με περίπου 55% στα προηγούμενα παιχνίδια και περιορίστηκε στο 20% (1/5 τρίποντα) απέναντι στην ΑΕΚ. Ο δε Ντανιλο Άντζουσιτς τελείωσε τον αγώνα με 0/6 σουτ!

Οι «κίτρινοι» αξιοποίησαν τις περισσότερες από τις 14 επιπλέον επιθέσεις τους (σ. σ. αυτό είναι το πρόσημο μέσα από τα 11 περισσότερα επιθετικά ριμπάουντ και τα τρία λιγότερα λάθη) χάρη στον εξαιρετικό Αμίν Νούα, είναι όμως υποχρεωμένοι να εκτελέσουν καλύτερα στο δεύτερο παιχνίδι για να οδηγήσουν τη σειρά σε τρίτο και τελευταίο. Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς προσδοκεί ότι η ομάδα του θα εμφανιστεί πιο έτοιμη και με αγωνιστικό ρυθμό στο Nick Galis Hall.

Ενόψει του δεύτερου αγώνα (17/5, 17:30) την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ καθώς ο Ελληνοκαναδός γκαρντ δεν συμμετείχε στη σημερινή (16/5) τελευταία προπόνηση καθώς ανέβασε πυρετό. Ήδη του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή.