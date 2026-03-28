ΑΕΚ: Μέσα ο Γκρέι με Περιστέρι, εκτός ο Κουζμίνσκας
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Περιστέρι για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο στις (18:15) στη SUNEL Arena.
Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα επιστρέψει στην εξάδα των ξένων ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Την εξάδα θα συμπληρώσουν οι Φρανκ Μπάρτλεί, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρέγκορι Μπράουν, Κεσόν Φιζέλ και Τζέιμς Νάναλι.
Εκτός έμεινε ο Κουζμίνσκας όπως συνηθίζεται όταν είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι για τους «κιτρινόμαυρους».
