O Ραϊκουάν Γκρέι επέστρεψε στην εξάδα των ξένων της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με το Περιστέρι.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το Περιστέρι για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο στις (18:15) στη SUNEL Arena.

Για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα επιστρέψει στην εξάδα των ξένων ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Την εξάδα θα συμπληρώσουν οι Φρανκ Μπάρτλεί, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρέγκορι Μπράουν, Κεσόν Φιζέλ και Τζέιμς Νάναλι.

Εκτός έμεινε ο Κουζμίνσκας όπως συνηθίζεται όταν είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι για τους «κιτρινόμαυρους».