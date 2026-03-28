Κινγκ: «Είμαι ευγνώμων στη Μύκονο για την ευκαιρία»

Ο Μοχάβι Κινγκ σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην παρουσία του στη Μύκονο, καθώς και στις εντυπώσεις που έχει σχηματίσει για την ομάδα μέχρι στιγμής.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Μυκόνου Μοχάβι Κινγκ, πραγματοποίησε δηλώσεις στο επίσημο σάιτ της ομάδας και αναφέρθηκε στις πρώτες εντυπώσεις που έχει σχηματίσει για τον οργανισμό.

Ο Νεοζηλανδός γκαρντ μίλησε επίσης και για τη σχέση του με την τοπική κοινωνία, ενώ τόνισε ότι είναι ευγνώμων για την ευκαιρία που του έδωσε η ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μοχάβι Κινγκ:

Η Μύκονος πέτυχε τον στόχο της παραμονής στην κατηγορία, που ήταν και το βασικό ζητούμενο κατά την πρώτη συμμετοχή της στη GBL. Πώς βίωσες αυτή την επιτυχία τον τελευταίο μήνα που είσαι μέλος της;

«Βρίσκομαι στην ομάδα σχετικά λίγο καιρό, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα όλοι δουλεύαμε καθημερινά με μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε τον βασικό στόχο, που ήταν η παραμονή στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη σεζόν. Το να είμαι εδώ και να δω τη Μύκονο να καταφέρνει αυτόν τον στόχο ήταν μια πραγματικά σπουδαία εμπειρία».

Συνειδητοποίησες τι σημαίνει αυτό το επίτευγμα για τον οργανισμό, για ολόκληρο το νησί, καθώς και για τους ανθρώπους της Μυκόνου που ακολουθούν την ομάδα από τις χαμηλότερες κατηγορίες;

«Γνώριζα ότι ήταν κάτι σημαντικό από όσα είχα ακούσει, όμως δεν είχα καταλάβει πλήρως πόσο μεγάλη ήταν η σημασία για την ομάδα και τον κόσμο που τη στηρίζει. Αυτό το ένιωσα πραγματικά όταν επιστρέψαμε στη Μύκονο και οι φίλαθλοί μας ήρθαν στο αεροδρόμιο για να μας συγχαρούν και να μας υποδεχθούν! Ήταν μια εκπληκτική στιγμή».

Εντάχθηκες στη Μύκονο σε μια απαιτητική περίοδο, με την ομάδα να προέρχεται από αρνητικά αποτελέσματα. Πώς έχεις ζήσει αυτή τη διαδρομή μέχρι τώρα;

«Ναι, όταν ήρθα, η ομάδα περνούσε μια περίοδο με κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά, ήταν εντυπωσιακό το πόσο συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι παρέμειναν όλοι στο να πετύχουμε τον στόχο της σεζόν».

Ποιες εντυπώσεις έχεις σχηματίσει για τον οργανισμό και τη γενικότερη φιλοσοφία του;

«Η εντύπωση που έχω σχηματίσει για τη Μύκονο ως οργανισμό είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα που δεν φοβάται κανέναν, που πιστεύει ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στους καλύτερους και να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο».

Πώς θα περιέγραφες τη σχέση σου με την τοπική κοινωνία; Μέσα από την καθημερινή επαφή, έχεις καταλάβει τι αντιπροσωπεύει αυτή η ομάδα για το νησί και τους φιλάθλους της;

«Από την πρώτη μέρα που έφτασα ένιωσα ένα πολύ θερμό καλωσόρισμα από την τοπική κοινωνία. Εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι πόσο πολύ στηρίζει ο κόσμος την ομάδα και πόσο επιθυμεί την επιτυχία για εμάς και τον σύλλογο».

Στο παρελθόν αγωνίστηκες στο πρωτάθλημα Αυστραλίας–Νέας Ζηλανδίας. Πώς ήταν η μετάβαση στη Μύκονο; Και πώς προσαρμόστηκες στο επίπεδο, το στυλ και τις απαιτήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος;

«Είναι η πρώτη μου φορά που αγωνίζομαι στην Ευρώπη, οπότε η προσαρμογή, τόσο σε μπασκετικό όσο και σε επίπεδο καθημερινότητας, είχε τις δυσκολίες της. Ωστόσο, ο οργανισμός και οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ είναι εξαιρετικά υψηλό και κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζεται σαν τελικός».

Με ποια προοπτική ήρθες στη Μύκονο; Τι σημαίνει για σένα αυτή η παρουσία και πώς προσεγγίζετε τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου;

«Όταν ήρθα στην ομάδα γνώριζα πολύ λίγα για τη Μύκονο, οπότε δεν είχα κάποια ξεκάθαρη εικόνα. Ήμουν όμως πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό το επίπεδο και προσπαθώ να το δείχνω μέσα από την προσπάθειά μου στο παρκέ, συμβάλλοντας στην επιτυχία της ομάδας. Εγώ και οι συμπαίκτες μου προσεγγίζουμε τα τελευταία παιχνίδια με στόχο να αποκτήσουμε ρυθμό και δυναμική, με την προοπτική να μπούμε στα playoffs όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι».

Σε προσωπικό επίπεδο, μέχρι πού φτάνουν οι φιλοδοξίες σου ως παίκτης; Ποιο είναι το μεγαλύτερό σου όνειρο και ποιο είναι το μότο που σε καθοδηγεί;

«Θέλω να δω τον εαυτό μου να αγωνίζεται στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ να φτάσω. Αυτό σημαίνει ότι δουλεύω συνεχώς για να βελτιώνομαι και να εξελίσσω το παιχνίδι μου, ώστε να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να πετύχω».