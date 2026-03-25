ΠΑΟΚ - Μύκονος 100-87: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87 στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Μπεν Μουρ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν και ο Αντώνης Κόνιαρης με 12 πόντους (4/7 τρίποντα), αλλά και ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους.
Για τη Μύκονο πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, ενώ απίστευτο double - double πέτυχε ο Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!
Δείτε τα highlights:
