Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μυκόνου στο «Παλατάκι».

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87 στην εξ' αναβολής αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Μπεν Μουρ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ξεχώρισαν και ο Αντώνης Κόνιαρης με 12 πόντους (4/7 τρίποντα), αλλά και ο Τόμας Ντίμσα με 22 πόντους.

Για τη Μύκονο πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάιλς Χένσον με 18 πόντους, ενώ απίστευτο double - double πέτυχε ο Τζάστιν Μπριγκς με 11 πόντους και 16 ριμπάουντ!