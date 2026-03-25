ΠΑΟΚ - Μύκονος: Το κανάλι και η ώρα της μεταδόσης
Μεσοβδόμαδη... τζούρα Basket League σήμερα Τετάρτη (25/03), αφού ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μύκονο σε εξ' αναβολής αγώνα για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Στο πρώτο μεταξύ τους ματς που έγινε στην κανονική διάρκεια στις 3 του Γενάρη οι νησιώτες πήραν μία τεράστια νίκη στην έδρα τους κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά» με 101-94 στην παράταση.
Τα πράγματα όμως τώρα έχουν αλλάξει άρδην, αφού ο ΠΑΟΚ είναι πιο ενισχυμένος και πιο δεμένος και επιζητά τη νίκη για να μπορέσει να ανέβει στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. Από την άλλη η Μύκονος, μετά το μεγάλο διπλό που έκανε στο Μαρούσι με 103-94 είναι σαφώς πιο ήρεμη ενώ βλέπει παράλληλα να ανοίγεται μπροστά της μια ευκαιρία για μία θέση στα Play Offs.
Το παιχνίδι, που θα διεξαχθεί στην PAOK Sports Arena ξεκινάει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το ERT 2 Sports.
Η μετάδοση της ημέρας
- ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00-ERT 2 Sports)
