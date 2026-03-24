Ο ΠΑΟΚ θα κοντραριστεί με τη Μύκονο (25/03, 18:00) για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Παντελή Μπούτσκο στις δηλώσεις του να στέκεται στην αναμέτρηση, ενώ περιμένει την επιστροφή του Αντώνη Κόνιαρη.

Εκτός για τον αγώνα είναι ο Νίκος Χουγκάζ ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στο Περιστέρι, ενώ αμφίβολος είναι ο Κλίβελαντ Μέλβιν.

Στα ευχάριστα, ο Αντώνης Κόνιαρης ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, έχοντας χάσει όμως σημαντικό αριθμό προπονήσεων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παντελής Μπούτσκος:

«Έχοντας πετύχει μία πολύ σημαντική πρόκριση στους ημιτελικούς του FIBA Europe Cup και μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλές αντιξοότητες, επιστρέφουμε στο σπίτι μας για να ξεκινήσουμε ένα νικηφόρο μομέντουμ.

Απέναντί μας έχουμε μία ομάδα που είναι στο τροχιά πλέι οφ και ως οργανισμός έχει αφήσει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα στη Stoiximan GBL.

Πρέπει να διαχειριστούμε κόπωση και τραυματισμούς, να προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι βάζοντας τους κανόνες μας και να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη της έδρας και την παρουσία του κόσμου μας, που πάντα μας βοηθά και μας δίνει ενέργεια, για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».