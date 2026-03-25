Ζιάγκος για ΠΑΟΚ: «Καλή επιτυχία, μακάρι να φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό της χρονιάς»

Στους στόχους της Μυκόνου, στάθηκε ο Βαγγέλης Ζιάγκος στις δηλώσεις του, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μυκόνου με 100-87, με τον Βαγγέλη Ζιάγκο στις δηλώσεις του να αναφέρεται στα στοιχεία που έπαιξαν ρόλο και ηττήθηκε η ομάδα του.

Επίσης ευχήθηκε και καλή επιτυχία στον «δικέφαλο του βορρά» ενόψει του ευρωπαϊκού αγώνα με τη Μούρθια και να το φέρει στην Ελλάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

Για την άμυνα που έπαιξε ρόλο: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για ένα ωραίο παιχνίδι. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία και μακάρι να φέρει το πρώτο ευρωπαϊκό της χρονιάς. Τα αμυντικά προβλήματά μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν βελτιώθηκαν συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο. Υπάρχει διαφορά αθλητικότητας και δυναμικής. Ο ΠΑΟΚ ανέπτυξε γρήγορα το τρανζίσιον, δεν χρησιμοποιήσαμε καλά τα φάουλ, ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία με σουτ όταν πλησιάσαμε. Είχαμε βιαστικές αποφάσεις. Δώσαμε μία ωραία μάχη».

Για το ποιος είναι ο στόχος της Μυκόνου: «Να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε τη σεζόν. Να θυμούνται τη φετινή Μύκονο, σαν ένα υγιές σωματείο, που έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ, με μαχητικότητα και αθλητές που παλεύουν σε κάθε ματς».