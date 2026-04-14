Ο Νίκος Χουγκάζ αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για το 2ο ματς των προημιτελικών του FIBA Europe Cup.

Μετά από κοινή απόφαση του παίκτη και της ομάδας, αποφασίστηκε ο Χουγκάζ να μπει στο χειρουργείο, προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στη δεξιά του ποδοκνημική, που έχει ως αποτέλεσμα να χάσει και το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ενημέρωση για την κατάσταση του Νίκου Χουγκάζ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι, σε συνέχεια του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη ο Νίκος Χουγκάζ στη δεξιά ποδοκνημική και κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασής του, αποφασίστηκε η επιλογή της χειρουργικής αποκατάστασης.

Από την πρώτη στιγμή ακολουθήθηκε η ενδεδειγμένη συντηρητική αγωγή, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα για το είδος του τραυματισμού του. Ωστόσο, με βάση τα νεότερα δεδομένα (κλινική αστάθεια, η οποία ελέγχθηκε μετά την αποδρομή του εκτεταμένου οιδήματος) και λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πορεία της αποκατάστασης, όσο και το χρονικό σημείο της αγωνιστικής περιόδου, κρίθηκε -και με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητή- ότι η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την πλέον ασφαλή και αποτελεσματική λύση για την πλήρη αποκατάστασή του.



Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη μακροχρόνια υγεία του Νίκου Χουγκάζ και τη διασφάλιση της απόλυτης ετοιμότητάς του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, χωρίς την πίεση του άμεσου αγωνιστικού χρόνου.

Η επέμβαση την Πέμπτη 16/4 και ο αθλητής θα ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποθεραπείας του, με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του.

Είμαστε όλοι στο πλευρό του Νίκου Χουγκάζ και του ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».