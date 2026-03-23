Τα εφετινά νούμερα της ΑΕΚ ξεπερνούν το τελευταίο της πρωτάθλημα!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την τρέχουσα πορεία της «Ένωσης» και την συγκρίνει με την σεζόν 2001-02 που κατέκτησε τον τίτλο και είχε τον ίδιο προπονητή και επιχειρεί τον απολογισμό της 23ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.

Oι πρόσφατες ήττες του Παναθηναϊκού (από Άρη, Κολοσσό και Ηρακλή), αναβάθμιση του ΠΑΟΚ και του Άρη, η ανέλπιστα εξαιρετική πορεία του Περιστερίου και η ευχάριστη έκπληξη της Μυκόνου είναι μερικές από τις αποδείξεις ότι το ελληνικό πρωτάθλημα βελτιώνεται και κάνει συνεχή βήματα προς τα εμπρός. Στην λογική της αύξησης του ανταγωνισμού, των εισιτηρίων και της εμπορικότητας αλλά και της σταδιακής μείωσης των αποστάσεων ανάμεσα στους «αιώνιους αντιπάλους» και τις υπόλοιπες ομάδες.

Μία εξέλιξη που δεν μπορεί να επιτευχθεί από την μία μέρα στην άλλη, πολύ απλά γιατί όσο μεγάλη προσπάθεια και να κάνουν οι μικρότερες δυνάμεις, δεν μπορούν να πλησιάσουν στα εγγυημένα έσοδα των δύο «κολοσσών» του ελληνικού μπάσκετ, τα οποία προκύπτουν από την συμμετοχή τους στην κλειστή Euroleague (τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και εμπορικές συμφωνίες).

Αν υπάρχει ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, που παλεύοντας με τα «θηρία», ορθώνει ολοένα και περισσότερο το ανάστημά του και σταθεροποιείται σε απόσταση βολής, ενώ ταυτόχρονα έχει το δικό του σύγχρονο γήπεδο και προσπαθεί να αυξήσει τις πηγές εσόδων του, αυτός είναι ο «δικέφαλος του Νότου».

O λόγος για την ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα, που με την εφετινή της πορεία στο πρωτάθλημα (15 νίκες και 5 ήττες) και το BCL (ρεκόρ 11-1), βρίσκεται σε τροχιά για να ολοκληρώσει την σεζόν με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στο 21ο αιώνα (μαζί με το Κύπελλο έχει συνολικό ρεκόρ 26-7)!

Δηλαδή τα έως τώρα νούμερά της είναι καλύτερα από τους τελικούς απολογισμούς που είχε στις πέντε κορυφαίες χρονιές της από την σεζόν 1999-2000 κι εντεύθεν. Στο πλαίσιο των οποίων, κατέκτησε μίνιμουμ έναν τίτλο!

Αναφέρομαι στις σεζόν:

1999-2000: Saporta Cup και Κύπελλο με συνολικό ρεκόρ 35-10, προπονητής: Ντούσαν Ίβκοβιτς

2000-2001: Kύπελλο με συνολικό ρεκόρ 36-12, προπονητής: Ντούσαν Ίβκοβιτς

2001-2002: πρωτάθλημα με συνολικό ρεκόρ 34-13, προπονητής: Ντράγκαν Σάκοτα

2017-2018: BCL και Κύπελλο με συνολικό ρεκόρ 32-17, προπονητής: Ντράγκαν Σάκοτα

2019-2020(ημερολoγιακή διετία): Διηπειρωτικό και Κύπελλο με συνολικό ρεκόρ 32-10, προπονητές: Λούκα Μπάνκι & Ηλίας Παπαθεοδώρου

Ε, λοιπόν η εφετινή «Ένωση» έχει αντίστοιχο απολογισμό 26 νικών και 7 ηττών (15-5 στο πρωτάθλημα, 0-1 στο Κύπελλο και 11-1 στο BCL) και ταυτόχρονα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan GBL σε απόσταση μίας νίκη από τον Παναθηναϊκό και διεκδικεί την πρόκρισή της σε ένα ακόμη Final 4 (θα είναι το 5ο στην ιστορία των ευρωπαϊκών συμμετοχών της).

Αυτά σαν ένας πρόλογος των εφετινών πεπραγμένων της «βασίλισσας», που από τα μέσα Δεκέμβρη έχει χάσει μόλις δύο από τους συνολικά 18 αγώνες που έχει δώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη και από τις 13 Δεκεμβρίου και μετά μετράει ένα 10/11 στο πρωτάθλημα. Ας πάρουμε, όμως, με την σειρά και ξεχωριστα το κάθε γήπεδο στο οποίο παίχτηκε μπάσκετ το Σαββατοκύριακο.

Παναθηναϊκός: Το 2ο χαμηλότερο παθητικό στο 2026 και ο συνειδητοποιημένος Άταμαν!

Στην Γλυφάδα, οι «πράσινοι» (Σορτς 11π. & 5ασ.) προσπέρασαν την όποια φυσιολογική φθορά είχαν στο ενεργειακό κομμάτι (40 ώρες νωρίτερα είχαν δώσει ένα πολύ απαιτητικό ματς με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague) και χάρη στον υψηλό συντελεστή έντασης και σκληράδας που έβγαλαν στην άμυνα για μεγάλο διάστημα, προηγήθηκαν με +30 (37-67 στο 27'22”) του Πανιωνίου, θέτοντας τις προϋποθέσεις για εύκολο πέρασμα από ένα γήπεδο στο οποίο δυσκολεύτηκαν σφόδρα πέρυσι.

Ανεξάρτητα με την χαλάρωση στο τελευταίο 10λεπτο, η οποία έφερε τους «κυανέρυθρους» σε απόσταση 10 πόντων (68-78 στο 38'12”), λογικά ο Έργκιν Άταμαν θα έμεινε ικανοποιημένος από την ανασταλτική εικόνα των παικτών του (πήραν 22 πόντους από λάθη των αντιπάλων και δικά τους κλεψίματα) και ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που δεν φάνηκε να παίρνει... ανάποδες όταν η διαφορά μειώθηκε κατά 20 πόντους μέσα σχεδόν 10 λεπτά!

Για τον Τούρκο τεχνικό πιθανότατα μέτρησε περισσότερο το νικηφόρο αποτέλεσμα (84-68) αλλά και το ότι οι δέκα εκ των 11 που χρησιμοποίησε σκόραραν από 6 έως 11 πόντους (μόνο ο Καλαϊτζάκης δεν «μάτωσε» το καλάθι), γι' αυτό και στις δηλώσεις του «προέταξε» την ξεκούραση-συντήρηση των βασικών του ενόψει της κρίσιμης «διαβολοβδομάδας» που άρχισε.

Αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια ανάκαμψης στην 4η περίοδο, η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς αποδείχτηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών και μένοντας για 3η σερί αγωνιστική κάτω από τους 75 πόντους (ισάριθμες ήττες), δεν έχει πιθανότητες για τη νίκη. «Πληρώνει» ξεκάθαρα το ντεφορμάρισμα του Μπράντον Τέιλορ (μ.ο. 2,3π., 7,3ασ. & 4,3λ. με 3/19 σουτ ) αλλά και την πολύ μέτρια εικόνα που παρουσιάζουν οι ψηλοί του Κρούζερ και Ουότσον.

Κι όλα αυτά, ενώ ακολουθεί το παιχνίδι της χρονιάς στην Καρδίτσα, στο οποίο οι Νεοσμυρνιώτες καλούνται να κάνουν την υπέρβαση, ώστε να απομακρύνουν από πάνω τους την πίεση που τους προκαλεί το ορατό ακόμη ενδεχόμενα της ισοβαθμίας με το Μαρούσι (υστερούν στην μεταξύ τους διαφορά πόντων).

ΑΕΚ: Σε 3,5 μήνες έχει χάσει μόνο από τους «αιώνιους»!

Στην “Sunel Arena”, η «Ένωση» έπιασε τους 100 πόντους για δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι (και για 3η φορά στο εφετινό πρωτάθλημα) και παρά την κομβική απουσία του Γκρέι (ενοχλήσεις στον προσαγωγό), πιστοποίησε ότι μπορεί να είναι αποτελεσματική ακόμη και αν το ματς ξεφύγει από τα δικά της αμυντικά standards και ο αντίπαλος πλησιάσει τους 90 πόντους (είχε 0/3 φέτος όταν δεχόταν πάνω από 86 πόντους στις εγχώριες διοργανώσεις)!

Η έξτρα ποιότητα που προσδίδει εδώ και 2 μήνες ο Νάναλι, η συνέπεια του Μπάρτλεϊ και το “two way” παιχνίδι του Μπράουν, έχουν καταστήσει την ΑΕΚ πολύ πιο επικίνδυνη από όσο ήταν στο ξεκίνημα της σεζόν και για του λόγου αληθές μιλούν οι αριθμοί.

Η «βασίλισσα» μετράει 16 νίκες στα τελευταία 18 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά τα μέσα Δεκέμβρη, απέχει μόλις μία νίκη (επί του ΠΑΟΚ) από την εξασφάλιση της 3ης θέσης και με την συνολική εικόνα που παρουσιάζει φέτος στο πρωτάθλημα έχει όλα τα φόντα να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά και να στείλει την σειρά σε τρίτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Απέναντι στον Ηρακλή κυριάρχησε πλήρως στα ριμπάουντ (+11) και στην μάχη της ρακέτας (38-28 οι πόντοι μέσα στο «ζωγραφιστό»), ενώ ο Τζέιμς Νάναλι () συνέχισε να ανεβάζει ρυθμούς και να σκορπίζει αισιοδοξία για την μεγάλη μάχη με την Μπανταλόνα στα προημιτελικά του BCL.

Παρά την μαχητική του εικόνα, το τελικό 100-87 προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις του «Γηραιού» για την συνεχιζόμενη ανασταλτική ασυνέπεια (στα τρία τελευταία ματς έχει μέσο παθητικό 95,6π.), στοιχείο που δεν συμβαδίζει με τον χαρακτήρα που έχει μεταδώσει στην ομάδα ο Ζόραν Λούκιτς και μέσα από τον οποίο έχουν προκύψει οι σημαντικότερες εφετινές νίκες των «κυανόλευκων».

Μοναδικό καλό νέο για τον Σέρβο τεχνικό η εκπληκτική εμφάνιση του Δημήτρη Μωραϊτη (27π., 5ρ., 6ασ. & 2κλ. με 5/11 τριπ. σε 35'), που όσο περισσότερο πατάει παρκέ και νιώθει εμπιστοσύνη, ολοένα και περισσότερο εκτοξεύει την αυτοπεποίθησή του.

Περιστέρι: Όταν η «έλλειψη φρεσκάδας» μεφράζεται σε 53 ριμπάουντ!

Στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το ζητούμενο για τους δύο αντιπάλους πριν από το τζάμπολ, ήταν ποια ομάδα θα «μεταφράσει» καλύτερα μέσα στο γήπεδο την πικρή γεύση της νίκης και την γλυκιά της ήττας από το μεταξύ τους παιχνίδι πριν τέσσερις μέρα για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Στο πρώτο 20λεπτο, το επιμέρους σκορ 9-27 με το οποίο οι «φιλοξενούμενοι» πήγαν στα αποδυτήρια (32-39) έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερη πνευματική φρεσκάδα και ενέργεια, ωστόσο, ο τραυματισμός του Μέλβιν (διάστρεμμα) σε συνδυασμό με την ατυχή επιλογή του αποκλεισμού του Ομορούγι από την 6άδα των ξένων, άλλαξε άρδην τα δεδομένα.

Το Περιστέρι μπήκε στο δεύτερο μέρος έχοντας γυρίσει ολοκληρωτικά τον διακόπτη της έντασης και με φανερό στόχο να αξιοποιήσει την λειψανδρία του «δικεφάλου του Βορρά» μέσα στην ρακέτα, έβαλε πολύ γρήγορα τα θεμέλια για την 4η συνεχόμενη νίκη (75-70) του στο πρωτάθλημα.

Με βασικό του όπλο την κυριαρχία του στην μάχη των σωματικών επαφών, μάζεψε συνολικά 53 ριμπάουντ και στήριξε την ολική επαναφορά του στο inside game αλλά και τους 20 πόντους που πήρε στον ανοιχτό γήπεδο.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έφτασε τις 8 νίκες στα 10 τελευταία ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, εξασφάλισε την 6η θέση και την είσοδο στα playoffs (θεωρούνταν υποψήφια για υποβιβασμό στο ξεκίνημα και το ζητούμενο από 'δω και στο εξής είναι κατά πόσο οι παίκτες και ο προπονητής θα έχουν τα αποθέματα να κυνηγήσουν μία ακόμη μεγαλύτερη υπέρβαση! Σε μία σεζόν που ήδη έχουν τρυπήσει το ταβάνι τους!

Ο «δικέφαλος του Βορρά» πληγώθηκε από την νέα ατυχία που προέκυψε με τον Μέλβιν (ευτυχώς ο τραυματισμός του είναι πολύ πιο ελαφρύς από τον Χουγκάζ), η οποία άλλαξε τους συσχετισμούς του αγώνα στο 2ο μέρος και φυσικά από το λάθος των διαιτητών που δεν είδαν το φάουλ που έγινε στον Μουρ στην φάση του τελευταίου λεπτού, στην οποία προέκυψε και ο τραυματισμός του Ντίμσα στο κεφάλι.

Στην αρχική του απόφαση, το διαιτητικό τρίο είχε δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά στο challenge που ζήτησε ο Ξανθόπουλος, φάνηκε ότι η μπάλα βγαίνει από χέρι του Μουρ, με αποτέλεσμα να αλλάξει η κατοχή (από την στιγμή που το φάουλ του Πέιν δεν είχε σφυριχτει) να γείρει η πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Άρης: Βελτιώνεται εκεί που «πονούσε»!

Στο “Nick Galis Hall”, ο «αυτοκράτορας» πραγματοποίησε την πιο πλήρη εφετινή του εμφάνιση στα μετόπισθεν (τρομερός ο Αντετοκούνμπο με 10π., 4ρ., 2ασ., 1κλ. & 5κοψ. με 4/4 σουτ) και παρά τις απουσίες των Τζόουνς και Πουλιανίτη, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Καρδίτσα να τον απειλήσει.

Τα +17 ριμπάουντ, τα 12 κλεψίματα, τα 6 κοψίματα και η άκρως επιτυχημένη μεταφορά του παιχνιδιού στο ανοιχτό γήπεδο (19-11 οι πόντοι από λάθη) και κοντά στο καλάθι (38-20 και 23-15 οι πόντοι μέσα στην ρακέτα και από δεύτερη ευκαιρία αντίστοιχα), πήγαν την διαφορά μέχρι και στο +28 και έδωσαν την ευκαιρία στους «κιτρινόμαυρους» να κρατήσουν για πρώτη φορά φέτος αντίπαλο κάτω από τους 60 πόντους.

Το τελικό 78-55 ήταν η 6η σερί νίκη του Άρη στο πρωτάθλημα, με την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να αυξάνουν σημαντικά τον συντελεστή της σκληράδας. Η ομάδα του Νίκολιτς (Νούα 21π., 10ρ. με 3/6 τριπ.) μπορεί να τερματίσει από 4η έως και 6η (έχει δύσκολο πρόγραμμα από 'δω και στο εξής) και παιχνίδια-κλειδιά θεωρούνται αυτά με τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι εκτός έδρας.

Στην Καρδίτσα στοίχισε η χαώδης διαφορά αποθεμάτων ενέργειας (σούταρε με 28,6% εντός πεδιάς) με την οποία παρουσιάζεται στα περισσότερα παιχνίδια της GBL, μετά από αγώνα για το BCL και ειδικότερα εκτός έδρας.

Η τιμητική και ιστορική παρθενική παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ολοκληρώθηκε και πλέον η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου θα έχει την πολυτέλεια της ποιοτικής προπόνησης πριν από τους τέσσερις «τελικούς» που ακολουθούν με φόντο την μάχη της παραμονής. Αρχής γενομένης από το κυριακάτικο (29/03, 13.00) ματς με τον Πανιώνιο.

Μύκονος: Κάναντι και Χέσον θύμισαν γιατί ήταν η ευχάριστη έκπληξη του 1ου γύρου!

Στο κλειστό του Αγίου Θωμά, η επιστροφή του Κάναντι (16π., 4ρ. & 2ασ. με 6/8 σουτ σε 25’) μετά από απουσία ενός μηνός και η σταδιακή επαναφορά του Χέσον (20π., 8ρ. & 2ασ.) στα επίπεδα απόδοσης που είχε πριν τον τραυματισμό του, έκαναν την διαφορά για την Μύκονο, που θύμισε για πρώτη φορά μετά τις 3 Γενάρη (και τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ) την ομάδα που τελείωσε με 50% (ρεκόρ 6-6) τον 1ο γύρο (εκπληκτικό νούμερο για νεοφώτιστη)!

Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με την εξαιρετική απόδοση του διδύμου Ρέϊ και Έϊπλμπι (είχαν μαζί 46π. & 14ασ. με 8/15 τριπ.), αλλά και την σαφώς πιο αποτελεσματική παρουσία του Μπριγκς σε ένα ρόλο χωρίς την πίεση και την ευθύνη του βασικού σέντερ (11π., 1ρ. & 1κλ. με 4/4 σουτ), βοήθησαν την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να ανατρέψει μία διαφορά 11 πόντων και να πάρει πολλούς πόντους από το transition και τα πολλά λάθη (17) των γηπεδούχων.

Το τελικό 103-94 χάρισε στους νησιώτες την 8η εφετινή τους νίκη, το 2/2 επί του Αμαρουσίου σφράγισε και μαθηματικά την παραμονή τους και τους έδωσε την άνεση και την πολυτέλεια να αντιμετωπίσουν χωρίς την πίεση του αποτελέσματος στα τέσσερα εναπομείναντα δύσκολα, με φόντο την νίκη που χρειάζεται για να συμμετάσχει και στην post season.

H ομάδα των βορείων προαστίων που φωνάζει για τις 44 βολές που εκτέλεσε η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League, πλέον κυνηγά μία τεράστια υπέρβαση ψάχνοντας τουλάχιστον ένα «διπλό» στην Θεσσαλονίκη (στα ματς με Ηρακλή και ΠΑΟΚ) και φυσικά την εντός έδρας νίκη επί του Κολοσσού, για να έχει τύχη στην μάχη της παραμονής.

Πλέον είναι το πρώτο και φαβορί για τον υποβιβασμό και σε ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν «προδόθηκε» από την έλλειψη σκληράδας στην άμυνα (5η «κατοστάρα» που δέχεται στην έδρα της από τις 8 συνολικά), αλλά και από τον ανορθόδοξο τρόπο επίθεσης με δύο guard με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και μεγάλη αναποτελεσματικότητα στα τρία παιχνίδια που έχουν συνυπάρξει μέχρι στιγμής (Κινγκ και Γουόκερ έχουν μαζί 7/42 τρίπ. & 14/57 σουτ συνολικά).

Χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του, ο Ηλίας Παπαθοεδώρου άφησε να εννοηθεί ότι η διοίκηση ετοιμάζεται να προβεί σε κινήσεις που – σε εξωαγωνιστικό επίπεδο – θα ταράξουν τα νερά του ελληνικού μπάσκετ και αποκαλύψεις που – εμμέσως – θα αποδείξουν ότι η ομάδα του έχει αδικηθεί κατάφωρα από την διαιτησία.

Κολοσσός: Η επίθεση τον «έσωσε» και μπορεί να τον πάει playoffs!

Στο «Δημήτριος Τόφαλος», οι Ροδίτες (Μακ 30π., 2ρ. & 3ασ. με 13/17 σουτ) απέδειξαν ότι οι επιβλητικές νίκες τους επί του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή μόνο τυχαίες δεν ήταν ενώ το τελικό 98-76 πιστοποίησε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο το πόσο ριζικό ήταν το “lifting” στο οποίο υπέβαλε την ομάδα ο ερχομός του Άρη Λυκογιάννη.

Με τον Έλληνα τεχνικό στον πάγκο του ο Κολοσσός σκοράρει κατά μέσο όρο 10,5 περισσότερους πόντους από την παραγωγικότητα που είχε επί Καράσκο (86,6π. έναντι 76,3π.) και αυτό έχει συμβεί με ταυτόχρονη αμυντική βελτίωση, που στα νούμερα δεν φαίνεται λόγω των αναμετρήσεων με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο διάστημα των εννέα αγώνων μέσα στο 2026 (ρεκόρ 5-4).

Στην Πάτρα, δεν άφησε ποτέ το πόδι από το γκάζι μετά το πρώτο δεκάλεπτο και δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του αγώνα, με το +22 της τελικής διαφοράς να είναι το ανώτατό του προβάδισμα.

Με δεδομένο ότι μπορούν να διεκδικήσουν και τα τέσσερα εναπομείναντα παιχνίδια τους, οι Νησιώτες βάζουν πλώρη ακόμη και για τα playoffs, ενώ ο Προμηθέας φάνηκε περίτρανα ότι δεν μπορεί να βγάλει συνέπεια και αφοσίωση στην άμυνα.

Στα δέκα τελευταία παιχνίδια τους στις εγχώριες διοργανώσεις έχει μέσο παθητικό 95 πόντους, οπότε σύμπτωση επαναλμβανόμενη παύει να θεωρείται σύμπτωση. Το διπλό της προηγούμενης εβδομάδας στο «νησί ανέμων» με το οποίο απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, μοιάζει πλέον περισσότερο με αντίδραση των παικτών στην αλλαγή προπονητή και με ευχάριστη παρένθεση, παρά με σημάδι βελτίωσης...