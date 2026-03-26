Ο Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ ξεχώρισε στη φάση των 16 του Basketball Champions League και αναδείχθηκε MVP σε αυτό το σημείο της διοργάνωσης.

O Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε MVP αυτής της φάσης της διοργάνωσης με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις χαρίζοντας στην Ένωση το εισιτήριο για τους «8».

Ο Γκρέι πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν συμβάλλοντας καθοριστικά σε κάθε ματς με 13.9 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως αποτελεί τον πυρήνα της ομάδας των «κιτρινόμαυρων» στη διοργάνωση.