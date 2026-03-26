ΑΕΚ: Ο Ραϊκουάν Γκρέι αναδείχθηκε MVP της φάσης των 16 του BCL!
Η ΑΕΚ είδε τον Ραϊκουάν Γκρέι να παίρνει ηγετικό ρόλο και να ξεχωρίζει στους «16» του Basketball Champions League.
O Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε MVP αυτής της φάσης της διοργάνωσης με τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις χαρίζοντας στην Ένωση το εισιτήριο για τους «8».
Ο Γκρέι πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν συμβάλλοντας καθοριστικά σε κάθε ματς με 13.9 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως αποτελεί τον πυρήνα της ομάδας των «κιτρινόμαυρων» στη διοργάνωση.
