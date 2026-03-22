Πανιώνιος-Παναθηναϊκός: Ένταση με Σλούκα και Τόμασον, αποβλήθηκε ο Αμερικανός

Στα 10.6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη τα αίματα άναψαν και η ένταση ανάμεσα στον Κώστα Σλούκα και τον Τζο Τόμασον οδήγησε στην αποβολή του Αμερικανού γκαρντ του Πανιωνίου.

Παρότι το παιχνίδι είχε κριθεί με τον Παναθηναϊκό AKTOR να έχει τον έλεγχο σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Πανιώνιο στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ήρθε μια φάση στα 10.6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη (με το σκορ να είναι 68-82) για να «ανάψει τα αίματα» ανάμεσα στον Κώστα Σλούκα και τον Τζο Τόμασον, οδηγώντας στην αποβολή του Αμερικανού γκαρντ των «κυανέρυθρων».

Ο αρχηγός των «πρασίνων» έκανε διείσδυση προς το καλάθι του Πανιωνίου και ο Τζο Τόμασον τον πίεσε πολύ και ενώ σφυρίχτηκε φάουλ τον απώθησε ρίχνοντας τον στο παρκέ. Ο Σλούκας σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο, οι δυο παίκτες αντάλλαξαν κάποιες κουβέντες με αρκετούς παίκτες να είναι ανάμεσα τους και ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης Μάνος Τσολάκος υπέδειξε αντιαθλητικό φάουλ στον παίκτη του Πανιωνίου και στη συνέχεια έδωσε από μια τεχνική ποινή στους δυο αθλητές.

Από τη στιγμή που είχε δεχθεί μια τεχνική ποινή ο Τζο Τόμασον στο πρώτο ημίχρονο με την υπόδειξη του αντιαθλητικού οδηγήθηκε στα αποδυτήρια. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR να σουτάρει δυο ελεύθερες βολές και κάπου εκεί η ένταση εκτονώθηκε.