Δείτε τις καλύτερες φάσεις και τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου επί του ΠΑΟΚ για την 22η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 22η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταϊρί με 18 πόντους και 7 ασίστ. Για τους «Πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης» ο Χάρις τελείωσε το ματς με 15 πόντους και ο φοβερός Φαν Τούμπεργκεν ήταν... διπλός με 12 και 13 ριμπάουντ.