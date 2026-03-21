Ξανθόπουλος: «Τα ριμπάουντ μας έδειξαν το μονοπάτι για τη νίκη»

Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ με 75-70 και ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη συνέντευξη τύπου μίλησε για το στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Επιπλέον μίλησε και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Αρχικά, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου. Πρόκειται για μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο.

Δώσαμε το τρίτο μας παιχνίδι μέσα σε δέκα ημέρες και πετύχαμε τη δεύτερη νίκη μας σε αυτή τη σειρά των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, η ήττα που κάναμε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στην Θεσσαλονίκη, ήταν κακή, όσον αφορά τη διαφορά των πόντων. Αυτό μας στέρησε τη δυνατότητα να περάσουμε στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, παρόλο που το πιστεύαμε πάρα πολύ.

Το ζητούμενο σήμερα ήταν να βρούμε τον τρόπο να παίξουν τα παιδιά με δύναμη, όπως έκαναν και στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδας μας. Είχαμε να διαχειριστούμε την απογοήτευση όλων μας για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε. Δεν είχαμε καθόλου ενέργεια, κάτι που ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικό λόγω κόπωσης. Στο ημίχρονο συζητήσαμε, τα παιδιά κατάλαβαν τι έπρεπε να αλλάξουν και στο δεύτερο μέρος δείξαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να είχαμε κερδίσει πιο εύκολα, αν δεν είχαμε χάσει τόσα πολλά lay-ups, ελεύθερες βολές και ελεύθερα τρίποντα.

Πολλά μπράβο στην ομάδα, γιατί πήραμε το παιχνίδι μέσα από την άμυνά μας και τη σκληράδα που μας χαρακτηρίζει. Τώρα θα ξεκουραστούμε για δυο-τρεις μέρες, γιατί το χρειαζόμαστε όλοι, και μετά στρέφουμε την προσοχή μας στην ΑΕΚ. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά προέχει η ξεκούραση και η χαρά της σημερινής νίκης».

Για το πως κατάφερε το Περιστέρι να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup και να συγκεντρωθείτε σε αυτό το παιχνίδι, εξήγησε:

«Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε κάποια παιδιά στην ομάδα που δεν είναι πολύ έμπειρα, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και οι έμπειροι που βοηθούν. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι επιτρέπεται να στεναχωρηθούμε μετά από μια ήττα ή να χαρούμε μετά από μια νίκη, αλλά την επόμενη μέρα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι.

Την επομένη του αποκλεισμού έδωσα ρεπό στα παιδιά για να "καθαρίσει" το μυαλό τους. Δεν είναι εύκολη απόφαση όταν παίζεις μετά από δύο μέρες, αλλά ήταν απαραίτητο. Στην προπόνηση της προηγούμενης ημέρας η ψυχολογία δεν ήταν ακόμα η καλύτερη, αλλά προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι το σημερινό παιχνίδι είναι κάτι ξεχωριστό.

Στο δεύτερο ημίχρονο το κατάλαβαν. Αν δείτε τα ριμπάουντ, η διαφορά ήταν εξωπραγματική, 53 ριμπάουντ εμείς, 37 ο ΠΑΟΚ. Γνωρίζαμε από το μεσημέρι ότι ο Ομορούγι θα ήταν εκτός και είπαμε να "χτυπήσουμε" εκεί. Τα ριμπάουντ μας έδειξαν το μονοπάτι για τη νίκη σε μια μέρα που επιθετικά δεν ήμασταν καλοί».

Για το αν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τη συνέχεια από τους παίκτες του για να διεκδικήσουν μια υψηλότερη θέση και απάντησε: «Όταν χτίζαμε την ομάδα το καλοκαίρι, στις συζητήσεις που είχαμε τόσο εγώ, όσο και ο GM με τον ιδιοκτήτη, ο πρώτος στόχος ήταν να βρούμε παίκτες με κίνητρο και καλό χαρακτήρα. Θεωρώ ότι σε αυτό έχουμε πετύχει 100%.

Όλοι οι νέοι παίκτες που ήρθαν έχουν τεράστια θέληση. Αυτό είναι το βασικό συστατικό της φετινής ομάδας και αυτό μας έχει φέρει έως εδώ. Όσο για το κίνητρο στη συνέχεια, φυσικά και υπάρχει. Αν κερδίσουμε τα επόμενα παιχνίδια, αν και είναι δύσκολο γιατί παίζουμε με πολύ φορμαρισμένες ομάδες, θα έχουμε καλύτερη θέση στα play-offs.

Στόχος μας είναι να αποφύγουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό νωρίς, ώστε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να περάσουμε στα ημιτελικά, κάτι που θα είναι τεράστια επιτυχία για την ομάδα μας. Πιστεύω πολύ στους συνεργάτες μου και στους παίκτες μου ότι θα διατηρήσουμε αυτό το κίνητρο μέχρι τέλους».