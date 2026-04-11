Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου κατέθεσε μήνυση κατά του Δήμου Ντικούδη για τα σχόλια του δεύτερου προς τον προπονητή του Αμαρουσίου.

O Ηλίας Παπαθεοδώρου κατέθεσε μήνυση κατά του Δήμου Ντικούδη, με την υπόθεση να περνάει πλέον στα δικαστήρια. Αφορμή για το σκηνικό υπήρξαν οι αναρτήσεις του Ντικούδη μετά το ξέσπασμα του προπονητή του Αμαρουσίου για τη διαιτησία, ενώ μάλιστα το Μαρούσι έχει τιμωρηθεί και από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Το χρονικό

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ήταν πολύ φορτισμένος μετά την οριακή νίκη κόντρα στην Καρδίτσα και ξέσπασε στην κάμερα της ΕΡΤ φωτογραφίζοντας τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο στις δηλώσεις του: «Είναι μια νίκη ενάντια σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να μας εξουσιάζουν. Δεν σας φοβόμαστε! Και αν κάνεις τα παιδάκια να κλαίνε δεν σας φοβάμαι ρε. Δεν σε φοβάμαι ούτε εγώ ούτε το Μαρούσι όπως σε βλέπω και με βλέπεις.Το κατάλαβες; Είσαι μικρός είσαι λίγος ότι και να κάνεις δεν σε φοβόμαστε δεν εκβιαζόμαστε δεν σταματάμε. Καλό βράδυ σε όλους!».

Ο Δήμος Ντικούδης με τη σειρά του απάντησε με το οργισμένο μήνυμά του στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέροντας: «Όταν δεν μπορείς να προπονήσεις πλέον και είσαι κοντά στον υποβιβασμό ενός κλαμπ 2 εκατομμυρίων μπάτζετ, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να μείνεις στο επίκεντρο. Κοίτα στον γ@@@@ο καθρέφτη».

Το Μαρούσι πέρασε στην αντεπίθεση και τοποθετήθηκε για την ανάρτηση του Ντικούδη με ανακοίνωση:

«Αλήθεια, ποιά εσωτερική ανάγκη, ποια ιδιότητα και ποιο σκεπτικό ώθησε τον Δήμο Ντικούδη να τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα με αυτό το ύφος, πάνω σε θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ένας παλαίμαχος διεθνής αθλητής ή ένας απλός φίλαθλος, αλλά φέρει και θεσμική ιδιότητα του Μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων (έμμισθος;). Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος, εκτός από χρήματα, ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, τα τελευταία χρόνια “εισέπραξε” και εξουσία. Μήπως άραγε επιθυμεί να τον ρωτάνε οι επαγγελματικές ομάδες πόσα χρήματα θα επενδύσουν και ποιόν προπονητή θα επιλέγουν για να τα υποστηρίξει; Πάντως, μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταλάβει αν η πρόσφατη ειρωνική ανάρτησή του με προφανή στόχο την ομάδα μας (για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας) ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!).

Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα.

Υ.Γ: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟK, η οποία έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για δημόσιες δηλώσεις και συμπεριφορές αθλητών, προπονητών και παραγόντων που έχουν εκφραστεί με πολύ πιο ήπιο λεξιλόγιο».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμαρουσίου κατά του Δήμου Ντικούδη, ο υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων της ΕΟΚ με νέα δημοσίευση τοποθετήθηκε εκ νέου. Συγκεκριμένα μέσω νέας ανάρτησης πάλι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Ντικ​​​​​​​ούδης, μεταξύ άλλων ανέφερε πως: «Το δικαίωμα μου να εκφράζω μπασκετικές απόψεις μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του δ.σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην προσωπική μου σελίδα στα sociαl media, δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς..

Σε όποιον αρέσουν οι απόψεις μου καλώς, σε όποιον δεν αρέσουν, πάλι καλώς..

Υποδείξεις, γελοιότητες κ απειλές δεν με αγγίζουν..»